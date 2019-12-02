Göztepe’de buruk sevinç

Üst üste Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor deplasmanlarından 6 puan çıkarıp evinde ise Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe ile yenişemeyen Göztepe, 4 haftada 8 puan toplamayı başardı. Fenerbahçe karşısında özellikle ikinci yarıda pozitif bir futbol ortaya koyan Göz-Göz, 90 dakika bitiminde taraftarından da bol bol alkış aldı.
Göztepe son 3 sezonda Fenerbahçe ile evinde oynadığı 3 maçta da yenilgi yüzü görmemiş oldu. Puanını 17'ye yükselten Göztepe, üst sıralar için umudunu korumuş oldu.
İLHAN PALUT TAKIMDAN MEMNUN
Göztepe ile çıktığı 3 maçta 5 puan elde eden teknik direktör İlhan Palut, çıkışı sürdürdükleri için mutlu olduğunu söyledi. Galibiyeti kaçırdıklarını vurgulayan Palut, "Maça etkili başladık, golü erken bulduk. Bundan sonra top daha çok Fenerbahçe'de kalsa da kontrataklar ile skoru arttırabilecek pozisyonlar yakaladık. İkinci yarıda daha agresif bir hücum karakteri koyduk sahaya, maçı daha çok istedik. Ama bir anlık dikkatsizlik sonucu berabere kaldık" dedi.
ANDRE CASTRO COŞTU
Göztepe'de
sezon başında beklentileri karşılayamayan ve yedek kulübesine mahkum olan Portekizli orta saha oyuncusu son 3 maçta adeta coştu. Önce geçen hafta Aytemiz Alanyaspor maçında müthiş bir gole imza atıp takımına 3 puan getiren tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe karşısında da estetik bir gole imza attı.
Maçın 7. dakikasında kaleci Altay'ı ceza sahası dışından avlayan Castro oynadığı futbolla da eski günlerine dönüş sinyali verdi.
TARAFTARA TEŞEKKÜR
İlhan Palut, "Daha iyi olmak için yolumuz var ve bunu çok çalışarak gerçekleştireceğiz. Statta çok güzel bir ambiyans yaratan, takımımızla birlikte maçı oynayan taraftarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
KUPA MESAİSİ YARIN
Göztepe'nin Türkiye Kupası 5. tur maçında yarın saat 13.00'te Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmayı Özgüç Türkalp'in yöneteceği açıklandı