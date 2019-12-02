Göztepe’de buruk sevinç

ANDRE

CASTRO

öztepe'de

BUGÜN NELER OLDU

Üst üste Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor deplasmanlarından 6 puan çıkarıp evinde ise Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe ile yenişemeyen Göztepe, 4 haftada 8 puan toplamayı başardı.Göztepe son 3 sezonda Fenerbahçe ile evinde oynadığı 3 maçta da yenilgi yüzü görmemiş oldu. Puanını 17'ye yükselten Göztepe, üst sıralar için umudunu korumuş oldu.Göztepe ile çıktığı 3 maçta 5 puan elde eden teknik direktör İlhan Palut, çıkışı sürdürdükleri için mutlu olduğunu söyledi. Galibiyeti kaçırdıklarını vurgulayan Palut, "Maça etkili başladık, golü erken bulduk. Bundan sonra top daha çok Fenerbahçe'de kalsa da kontrataklar ile skoru arttırabilecek pozisyonlar yakaladık. İkinci yarıda daha agresif bir hücum karakteri koyduk sahaya, maçı daha çok istedik. Ama bir anlık dikkatsizlik sonucu berabere kaldık" dedi.sezon başında beklentileri karşılayamayan ve yedek kulübesine mahkum olan Portekizli orta saha oyuncusu son 3 maçta adeta coştu.Maçın 7. dakikasında kaleci Altay'ı ceza sahası dışından avlayan Castro oynadığı futbolla da eski günlerine dönüş sinyali verdi.İlhan Palut, "Daha iyi olmak için yolumuz var ve bunu çok çalışarak gerçekleştireceğiz. Statta çok güzel bir ambiyans yaratan, takımımızla birlikte maçı oynayan taraftarımıza teşekkür ediyorum" dedi.Göztepe'nin Türkiye Kupası 5. tur maçında yarın saat 13.00'te Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmayı Özgüç Türkalp'in yöneteceği açıklandı