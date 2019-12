HIV pozitif bireylere negatif ayrımcılık

BUGÜN NELER OLDU

'1 Aralık Dünya AIDS Günü' öncesi hazırlanan akademik çalısma, önyargıların HIV pozitif bireylerin is hayatına katılımında ne büyük bir engel teskil ettigini ortaya koydu. HIV pozitif bireyler, damgalanma, önyargı gibi nedenlerle sosyal yasamdan uzaklasabiliyor. Arastırmaya katılanların yüzde 27'si üniversite mezunu, yüzde 35'i lise, yüzde 38'i ise ilkokul ve ortaokul mezunu olan HIV pozitif bireylerin yüzde 72'si bekar oldugunu beyan etti. Ankete katılanların yaklasık yüzde 50'sinin issiz, çalısanların ise çogunun gelir düzeyi asgari ücret ve altında oldugu görüldü. Yasar Üniversitesi Ekonomi Bölüm Baskanı Prof. Dr. Durmus Özdemir, "Ekonomik durumu kötü olan HIV pozitif gençler is bulamadıkları gibi mevcut islerini de kaybediyor. Isverenlere ve is yerlerine konuyla ilgili düzenli olarak bilgilendirmeler yapılması faydalı olacaktır" dedi.