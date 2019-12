İtfaiyenin raporu Başkan’ı yalanladı

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'de Atıf Bey Mahallesi'nde faaliyet gösteren kapalı pazar yerinde Gaziemir Belediyesi, pazarcı esnafı ile alışverişe gelen binlerce vatandaşın can güvenliğini hiçe saydı. Belediye, pazar katı ile alt kat arasındaki yangın kaçış merdivenini 'çöp atılıyor' gerekçesi ile iptal edip merdiven boşluğunu onlarca metreküp betonla doldurdu. İptal edilen merdivenden elde edilen alan sarı çizgi çekilerek Pazar tezgahına dönüştürüldü. Skandal düzenleme ile kapalı otoparkta çıkacak olası bir yangında vatandaşın alanı tahliye edebileceği yer de kalmadı. EGELİ SABAH, kapalı pazar yerindeki skandal düzenlemeyi 16 Ekimde 'Çöp bahane rant şahane' başlığı ile manşetine taşıdı. Tepkiler üzerine açıklama yapmak zorunda kalan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, kapatılan merdivenin yangın merdiveni olmadığını iddia etti. Kamuoyunun yanlış bilgilendirildiğini öne süren Arda; merdivenin bodrum kat ile zemin katı birbirine bağlayan bir merdiven olduğunu belirtip binanın pazar kurulan zemin katının iki yola cepheli ve yanları açık olması nedeniyle yangın merdivenine ihtiyaç olmadığını açıkladı.Arda'nın 'kapatılan merdiven yangın merdiveni değil' açıklamasına İzmir itfaiyesinden yalanlama geldi. Gaziemir Belediye Meclisi'nin AK Parti Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca, 18 Ekim'de İzmir İtfaiyesine dilekçe ile başvuruda bulunarak pazar yerinin yangın önlemleri açısından denetlenmesini talep etti. Bunun üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Yangın Denetim ve Önleme Ekibi kapalı pazar yerine giderek incelemelerde bulunup rapor hazırladı.Raporda üzeri betonla doldurulan merdivenin yangın merdiveni olduğu ve derhal aktif hale getirilmesi gerektiği belirtildi. Pazar yerinde yangın önleme amacıyla alınan tedbirlerin yetersiz olduğuna dikkat çekilen raporda yerinde yapılan inceleme sonucu 'Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik' esaslarına göre olmazsa olmaz 13 eksik tek tek sıralandı.Mevcutyangın merdiveni aktif hale getirilerek (Beton ile kapatılan kısmın açılması) giriş kısmına duman sızdırmaz kendiliğinden kapanır yaylı yangın kapısı takılmalı. *Bir an önce binanın röleve planı hazırlanıp itfaiyeye sunulmalı Bodrum kattaki otoparka yağmurlama sistemi kurulmalı. Tüm bölümlere ve katlara yangın dolabı tesis edilmeli. Yıldırımdan korunma sistemi kurulmalı. *Otoparkın bulunduğu bodrum kattaki yangın önlemleri BYKHY madde 60'a göre düzenlenmeli. Yangın merdiveni içine klima motoru, elektrik panosu bulundurulmamalı. *Bina dışına su verme, bina içine su alma ağzı tesis edilmeli. *Bodrum katta bulunan ocakların kaldırılmalı, LPG tüpü yerine, sadece elektrikli çay ocağı olmalı. Binanın her 250 m2'sine yangın söndürme tüpü konulmalı. *Çıkış kapılarının yanına yangın alarm korna ve butonu konmalı. *Aydınlatma lambaları kapaklı olmalı. Kaçış yollarını aydınlatacak şekilde direkt elektriğe bağlı duvara monteli acil durum aydınlatma armatürleri tesis edilmeli. *Çıkışları gösterir yönlendirme levhaları tesis edilmeli.