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İzmirli levantenler karnaval istiyor

Yüzyıllar önce topraklarına gelen levantenler, kültürlerini karnavalla gelecek kuşaklara bırakmayı hedefliyor. Kıyafet balosunun olacağı bir karnaval istiyorlar

Giriş Tarihi: 2.12.2019
İzmirli levantenler karnaval istiyor
Osmanlı topraklarına yüzyıllar önce gelen Avrupalıların son temsilcileri, Izmir'de levanten kültürünü bir karnavalla gelecek kusaklara bırakmayı amaçlıyor. Tarihi kaynaklara göre ticaret yapmak için 17. yüzyıldan itibaren Osmanlı topraklarına gelen ve büyük bölümünü Ingiliz, Fransız ve Italyanların olusturdugu Avrupalılar, yüzyıllar içinde dogu-batı sentezi ile ortaya çıkan kültürlerini Türkiye'de yasatmak için çalısmalarını yogunlastırdı. Izmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen Levanten Kültürüne Yolculuk Bulusması'nda da 5 asırlık tariflerle yapılan "Keftedhes", "Brizolakya pane", "Sarımsaklı ekmek" gibi yemekler tanıtıldı, yok olmaya yüz tutan gelenekler anlatıldı.

'BALO YAPILMALI'
Izmir Levantenleri Dernegi Temsilcisi Enriko Filipuçi, "günesin dogusu" anlamına gelen Fransızca'daki "Lever" kelimesinden türemis "Levant" yani "Dogulu" olarak anılan binlerce ailenin Istanbul, Izmir gibi sehirlerde Türk insanıyla kültür alısverisinde bulundugunu hatırlattı. Kültürel alısveristen mimari, sanat, spor ve ticaret alanlarında benzersiz bir karısımın ortaya çıktıgını vurgulayan Filipuçi, bu sentezi yasatmanın dünya kültürü açısıdan da çok önemli oldugunu aktardı. Filipuçi, ölümler, levanten olmayanlarla yapılan evlilikler ve göç gibi nedenlerle Izmir'deki levanten sayısının hızla düstügünü vurgulayarak, "Levantenlerin sayısı artık bini geçmez. Yemeklerimizi ve bayramlarımızı kaybetmemeye çalısıyoruz. Bayramlarımızın devamı bir karnaval olabilir. Bu konuda sınırlı kaldık ve tam hayata geçiremedik. Museviler için Sefarad günleri nasıl düzenleniyorsa levantenler için de kıyafet balosunun oldugu bir karnaval tertip edilebilir" dedi.

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İzmirli levantenler karnaval istiyor
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