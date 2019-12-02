Kadın muhtarın projesi örnek oldu

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Akhisar ilçesindeki Ulucami Mahallesi Muhtarı Nesime Şakrak, kök hücre, kan ve organ bağışına dikkat çekmek amacıyla başlatılan 'Hayata Umut' projesini başlattı. Projeye, Akhisar Belediyesi'nden sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi de destek verdi. Kök hücre, kan ve organ bağışını teşvik amacıyla Kültür Merkezi Lale Salonu'nda 'Hayata Umut Konferansı gerçekleştirildi. Konuşmacılar, korkmadan, çekinmeden kök hücre kan ve organ bağışı yapılması gerektiğinin altını çizdi. Konferansta Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Uğur Başkal da yer aldı. Başkal, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kök hücre, kan ve organ bağışı ile ilgili çalışmalarından bahsetti. Konferansta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün kök hücre, kan ve organ bağışının önemine değinen videosu yayınlandı. Akhisar Ulucami Muhtarı Nesime Şakrak, kök hücre, kan ve organ bağış çağrısı yaparak projeye verdiği destekten ötürü Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.