Karbonmonoksıt gazı büyük tehlıke saçıyor

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Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Müjde İlgün, Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi'nde kursiyerlere, karbonmonoksit gazı zehirlenmeleriyle ilgili eğitim verdi. İlgün, eğitim öncesi Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş'i de ziyaret ederek hazırlanan broşürlerden takdim etti. Karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı alınabilecek önlemlerden de bahseden Uzm. Dr. İlgün, "Kullandığımız soba, kombi, şofben ve bacaların sertifikalı ve eğitimli profesyonellere düzenli olarak kontrol ettirilmelidir. Düzenli olarak baca deliği ve havalandırmanın yeterli olduğundan ve yanan gazın rahat bir şekilde dışarı verildiğinden emin olunmalı. Eğer evinizde bir karbonmonoksit kaçağından şüphelenirseniz yapacağınız ilk şey orayı terk etmektir. Öncelikle 112 acil servisi arayın ve derhal hastaneye gidin ve ailenizin bütün fertlerini karbonmonoksit zehirlenmesi açısından kontrol ettirin. Unutulmamalıdır ki soba değil, ihmal öldürür" diye konuştu.