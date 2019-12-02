Lebip TIMOR: Işığı gördük

BUGÜN NELER OLDU

Ligde çıkış arayan iki takımın mücadelesi, tipik bir orta saha kapışması şeklinde başladı. Topu da, oyunu da rakibe bırakan konukAncak ilk yarım saat geçilirken, Gaziantep FK adına Furkan'ın kaleci Stachowiak'ta kalan vuruşu dışında her iki kalecinin de yere yatmadıkları bir maç izliyorduk. Denizlispor'un rakip defans arkasında Rodallega'yı topla buluşturma planları sahaya yansımıyor, bu nedenle rakip kale önlerinden çok uzaklarda oynuyorlardı. Buna rağmen ilk yarının uzatmalarında şans kapıyı çalıyor ama Rodallega, 6 pasta ıskaladığı topla büyük bir şansı da ıskalıyordu.ve gollerle kalite de geliyordu.Bir geri pas hatası ile yenik duruma düşen Denizlispor, ilk kez çok adamla gittiği rakip kalede golü bulup skoru eşitlerken dakikalar 58'i gösteriyordu.Normal sürenin son 5 dakikasına girilirken hızlı bir kontra ile rakibi ikiye bir yakalıyorlar ve ilk golün sahibi Sacko ile 3 puanı perçinliyorlardı. Geç gelen futbol aklı, geriye düşen bir maçı çevirmelerine yettiği gibi gelecek haftalara da ışık tutuyordu. Işığı gördük, elveda kabus, merhaba umut.