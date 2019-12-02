Manisa’da zeytin ağacı katliamı

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Manisa'nın Köprübaşı ilçesi Azimli köyündeki 650 dönümlük arazide hepsi 7 yaşında olan zeytin ağaçlarından 500'den fazlası kimliği belirsiz kişi veya kişilerce geçtiğimiz gece tahrip edildi. Bu sene ilk ürünlerini alan ve Cumartesi sabah araziye giden Okan Taşarası, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Herhangi bir hasım veya düşmanları olmamasına rağmen zeytin ağaçlarının baltayla parçalandığını anlatan Taşarası, durumu jandarmaya bildirip, çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak duruma tepki gösterdi.Yaklaşık 2 sene önce araziyi kuzenlerinin aldığını ve alanın bütün bakımını kendisinin üstlendiğini ve ilk ürünleri bu sene topladıklarını kaydeden Taşarası, "Doğa düşmanı kişiler tarafından hiçbir hasmımız olmamasına rağmen en az 500 ağaç katledilmiş. Baltayla kesilmiş. Burası toplamda 650 dönüm bir arazi. Burada yaklaşık 35 bin ağacımız var. Tarımla uğraşıyoruz. Kimliği belirsiz arkadaşlar buraya gelmiş, burada yaklaşık 500-600 ağacı baltayla parçalamışlar. Bununla alakalı gerekli başvurularımızı yaptık fakat kendileri ortada herhangi bir şüpheli olmadığını, araştıracaklarını söylediler. Burada topu topu 7 hane var. Buraya en yakın yerleşim yeri 15 kilometre uzaklıkta. Bunun araştırılmasını, bu doğa katillerinin, ağaç katillerinin yakalanmasını istiyoruz. Bu zamanda bu kadar fazla ağaç dikimi yapılırken, doğa için bir şeyler yapılırken bize bunu yapanların bulunup cezalandırılmasını istiyoruz" dedi. Taşarası'nın sosyal medyada yayınladığı video birçok kişi tarafından da paylaşılarak, ağaç katliamına tepki gösterildi.