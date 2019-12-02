Mezarlığı çiçek bahçesine çevirdi

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Ödemiş ilçesine bağlı Seyrekli Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk ve 2 torun sahibi Şükrü Kocabıyık (60), 2010 yılında annesi Ömriye Kocabıyık ve kız kardeşi Ayşe Özpınar'ı yangında yitirdi. Kocabıyık, yan yana defnedilen annesi ve kardeşinin mezarlarını çiçek bahçesine çevirme kararı aldı. Kocabıyık, mezarları Güney Amerika ve Karayipler'e özgü çiçekli bir çalı türü olan 'ağaç menekşesi' adlı bitkiyle süsledi. Çalışmayı beğenen mahalle sakinleri, Şükrü Kocabıyık'tan kendi yakınlarının mezarlarına da aynı bitkiyi dikmesini istedi. Kimseyi kırmayan Kocabıyık, 5 dönümlük kırsal mahallenin mezarlığının bakımını ücretsiz üstlendi. Ayrıca mezarlığa çeşitli türde rengarenk çiçekler dikti. Kocabıyık'ın yaptığı çalışmayla mezarlık, çiçek bahçesine döndü.Şükrü Kocabıyık, "Annemin ve kız kardeşimin başına ağaç menekşesi dikmiştim. Ağaçlar büyüdüler. Eflatun rengi çiçekleriyle herkesin dikkatini çekti. Birçok kişi yakınlarının mezarlarına da çiçek dikmememi istedi. Gelen talepler üzerine mezarlığı çiçek bahçesine çevirdim. Mezarlıktaki tüm çiçeklerin bakımını ve sulanmasını ücretsiz olarak üstlendim" dedi. Seyrekli Mahallesi Muhtarı Yücel Yıldız (52) ise "Tüm mezarlığın, çiçeklendirme ve ağaçlandırma işlemini de Şükrü Kocabıyık yapıyor" dedi.