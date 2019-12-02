Tadilatın bedeli tartışma yarattı

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Maddi sorunları nedeniyle maaşları ödemekte zorlanan Karşıyaka Belediyesi'nin, hizmet binasının zemin katında yaptırdığı onarım için KDV dahil 529 bin 820 liralık ihale bedeli olduğu ortaya çıktı. AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 14 Kasım tarihinde yaptığı açıklamada, "Tüm katta yapılacak tadilat ve revizyon tüm öğeleriyle ihaleye çıkılarak 400 bin TL bedelle bir müteahhit firmaya verilmiştir" diyerek kamuoyunu açıkça yanıltmaya çalıştığını iddia etti. Başkan Tugay'ı Karşıyaka halkından özür dilemeye çağıran Çiftçioğlu, "Yön levhaları ve taşınabilir tefrişatlar hariç, sadece basit bir onarım işlemi için 529 bin 820 liralık bedelle iş yaptırılıyor. Sayın Tugay'ın dediği gibi tüm öğeleriyle değil sadece onarım için bu rakam ödenecek. Sayın Tugay, bir de bu maliyeti gizlemeye çalıştı. Yaptığı yanlışları örtmenin derdinde olan iş bilmez Başkan Tugay, Karşıyakalılara yalan söyledi" dedi.AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu, ihaleye ilişkin tüm bilgileri, belgeleriyle birlikte kamuoyuna açıkladı. Çiftçioğlu, "Belediyenin zemin katında onarım işleminin yapılması için ihale 7 Ağustos 2019 tarihinde yapıldı. Sözleşme ise, 29 Ağustos'ta imzalandı. Tadilatın da 17 Ekim'de tamamlanması gerekiyordu. Daha önce, tadilat işleminin çok maliyetli olduğunu ve belediyenin parasının çarçur edildiğini belirtmiştik. Karşıyaka Belediyesi ise, 14 Kasım'da açıklama yaparak, ihalenin tüm öğeleriyle 400 bin lira bedelle bir müteahhit firmaya verildiğini belirtmişti. Ancak ihaleyle ilgili belgelere ulaştık ve tadilat için harcanan bedelin çok daha yüksek olduğunu gördük. Sadece tadilatın belediyeye olan onarım maliyeti 529 bin 820 liradır. Sayın Tugay, aradaki 129 bin 820 liralık farkı gizlemiştir"dedi.Başkan Çiftçioğlu, "Sayın Tugay'ın yalan söylediğini belgeleriyle ortaya koyduk. Bundan sonra Sayın Tugay'a düşen, kamuoyundan özür dilemektir. Onarım yapım işinde en dikkat edilmesi gereken husus, uygulama alanının kontrolü ve denetimidir. Belediye hizmet binasının zemin katındaki tadilatı denetleyemiyorsan ve işin teslim süresi gecikiyorsa, ortada ciddi bir zaafiyet vardır. Sayın Tugay, 2-3 hafta gecikme olacağını söylemişti ama şuan gecikme süresi 45 güne dayandı. Çünkü sözleşmeye göre firmanın 17 Ekim'de işi bitirmiş olması gerekiyordu. Verdiği ek süre de yalan çıktı. Başkan Tugay, bir işi daha yüzüne gözüne bulaştırdı. Maalesef Başkan Tugay, kara bir leke bırakmıştır" dedi.