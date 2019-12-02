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Yemeklerimiİki teker üzerinde ’yi gezdiler

Balıkesirli Candar çifti, motosikletleriyle yollara düştü. 16 bin 500 km yol kateden çift, iki tekerlek üzerinde ülkeyi karış karış gezdi

Giriş Tarihi: 2.12.2019
Yemeklerimiİki teker üzerinde Türkiye’yi gezdiler
Balıkesir'de yasayan Özgür ve Dilek Candar çifti, motosikletleriyle Türkiye turuna çıktı. "Önce Türkiye'yi kesfet" sloganıyla yollara düsen Canda çifti, motosikletleriyle 16 bin 500 kilometre mesafe katederek ülkeyi karıs karıs gezdi. 8 etaptan olusan Türkiye turuna, 30 Agustos'ta baslayan ve 10 Kasım'da tamamlayan Candar çifti, dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösterilen Kemaliye tas yolu ve Soganlı Geçidi'ni motosikletle geçmeyi basardı. Candar çifti, gittikleri ve gezdikleri her bölgeden çektikleri fotograflarla açmayı düsündükleri serginin gelirlerini de serebral palsi hastası çocuklara bagıslayacak.

ROTA HAZIRLADILAR
10RIDERS Balıkesir Motosiklet Spor Kulübü Dernegi Baskanı Özgür Candar, "Türkiye'yi tanıtalım diye çekimler yaptık. Bunu sosyal medya hesabımızdan paylastık. Hatta simdi görüntülerden olusan bir belgesel hazırlıgımız var. Onu da insallah en kısa zamanda yayınlayacagız. Motosiklet tutkunlarına çok güzel gezi rotaları hazırladık. Her etabın bir dergisi hazırlanmaya baslandı. Bu da Türkiye'nin en çok okunan dergilerinin yanında ek dergi olarak yayınlandı ve yayınlanmaya devam ediyor" diye konustu. Dilek Candar ise esinin motosiklet tutkusuyla kendisinin fotograf tutkusunu birlestirerek bu yolculuga çıktıklarını dile getirdi.

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Yemeklerimiİki teker üzerinde Türkiye’yi gezdiler
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