Yemeklerimiİki teker üzerinde Türkiye’yi gezdiler

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Balıkesir'deyasayan Özgür ve Dilek Candar çifti, motosikletleriyle Türkiye turuna çıktı. "Önce Türkiye'yi kesfet" sloganıyla yollara düsen Canda çifti, motosikletleriyle 16 bin 500 kilometre mesafe katederek ülkeyi karıs karıs gezdi. 8 etaptan olusan Türkiye turuna, 30 Agustos'ta baslayan ve 10 Kasım'da tamamlayan Candar çifti, dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösterilen Kemaliye tas yolu ve Soganlı Geçidi'ni motosikletle geçmeyi basardı. Candar çifti, gittikleri ve gezdikleri her bölgeden çektikleri fotograflarla açmayı düsündükleri serginin gelirlerini de serebral palsi hastası çocuklara bagıslayacak.10RIDERS Balıkesir Motosiklet Spor Kulübü Dernegi Baskanı Özgür Candar, "Türkiye'yi tanıtalım diye çekimler yaptık. Bunu sosyal medya hesabımızdan paylastık. Hatta simdi görüntülerden olusan bir belgesel hazırlıgımız var. Onu da insallah en kısa zamanda yayınlayacagız. Motosiklet tutkunlarına çok güzel gezi rotaları hazırladık. Her etabın bir dergisi hazırlanmaya baslandı. Bu da Türkiye'nin en çok okunan dergilerinin yanında ek dergi olarak yayınlandı ve yayınlanmaya devam ediyor" diye konustu. Dilek Candar ise esinin motosiklet tutkusuyla kendisinin fotograf tutkusunu birlestirerek bu yolculuga çıktıklarını dile getirdi.