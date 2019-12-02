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Zabıtadan istişare toplantısı

Giriş Tarihi: 2.12.2019
Zabıtadan istişare toplantısı
Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman başkanlığında Akhisar Belediyesi meclis salonunda ilçe belediye zabıta müdürlükleri ile istişare ve koordinasyon toplantısı düzenledi. Duman, "Eksiklerimiz olabilir, hiçbirimiz hata yapmak istemiyoruz. Gerçekten zor ve ağır bir işimiz var. Sürekli olarak bilgileri güncellemek ve her konuyu takip etmemiz gerekiyor. Yaptığımız denetimleri ilgili kurumların personelleri ile yapıyoruz. Bu konularda daha çok bir araya gelerek, eksiklerimizi tamamlayarak vatandaşların yararına olan çalışmaları yapma gayreti içinde olacağız" dedi. Toplantı sonrasında bir alışveriş merkezinde bulunan işletmelere örnek denetim yapıldı.
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Zabıtadan istişare toplantısı
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