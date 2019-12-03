Altay’da hava bozdu

BUGÜN NELER OLDU

KÖTÜ gidişe tepki gösteren Altay taraftarları,şeklinde tempo tutup, teknik direktör Sait Karafırtınalar'ı ilk kez istifaya davet etti. Altaylılar aynı tepkiyi sportif direktör Özden Töraydın'a da gösterdi. Menemen İlçe Stadı'ndaki taraftarların protestosu sonrası Başkan Özgür Ekmekçioğlu ve Özden Töraydın bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı.Geçen sezondan bu yana İzmir temsilcisinde görev alan teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın durumu, yönetimin yapacağı ikinci toplantının ardından netlik kazanacak.Karafırtınalar, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında bireysel hatalara çözüm bulamamaları nedeniyle galip gelemediklerini vurguladı. Öte yandan, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur ilk maçında yarın evinde'un canlı yayınlayacağı maçta Trabzonspor'la karşılaşacak Altay, zorlu randevunun hazırlıklarına ara vermeden başladı. Karadeniz ekibini Atatürk Stadı'nda konuk edecek siyah-beyazlı takımda Eskişehir'e karşı forma giyemeyen