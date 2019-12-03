Altay’da hava bozdu

KÖTÜ gidişe tepki gösteren Altay taraftarları, "Söylesene Sait hoca takım niye oynamıyor?"
şeklinde tempo tutup, teknik direktör Sait Karafırtınalar'ı ilk kez istifaya davet etti. Altaylılar aynı tepkiyi sportif direktör Özden Töraydın'a da gösterdi. Menemen İlçe Stadı'ndaki taraftarların protestosu sonrası Başkan Özgür Ekmekçioğlu ve Özden Töraydın bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Alınan kötü sonuçlar nedeniyle teknik patron Sait Karafırtınalar'ın koltuğunun sallantıda olduğu öğrenildi.
Geçen sezondan bu yana İzmir temsilcisinde görev alan teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın durumu, yönetimin yapacağı ikinci toplantının ardından netlik kazanacak.
KUPADAKİ RAKİP TRABZONSPOR!
Karafırtınalar, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında bireysel hatalara çözüm bulamamaları nedeniyle galip gelemediklerini vurguladı. Öte yandan, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur ilk maçında yarın evinde A SPOR
'un canlı yayınlayacağı maçta Trabzonspor'la karşılaşacak Altay, zorlu randevunun hazırlıklarına ara vermeden başladı. Karadeniz ekibini Atatürk Stadı'nda konuk edecek siyah-beyazlı takımda Eskişehir'e karşı forma giyemeyen Kappel ve Tavares'in tedavisi sürüyor.