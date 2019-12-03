Balıkesir polisi suçlulara göz açtırmadı

BUGÜN NELER OLDU

polisin huzur ve güven operasyonlarında bir ayda gözaltına alınan 96 kişiden 13'ü tutuklandı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından son bir ay içinde yapılan operasyonlarda bin 80 paket kaçak sigara, 614 kilogram kaçak tütün, 120 bin adet dolu makaron, 45 bin adet boş makaron, 30 kilo nargile kömürü, 50 kilo nargile tütünü, 2 adet elektronik sigara sarma makinesi, 5 bin 900 adet puro, 400 litre kaçak içki, 80 litre etil alkol, 2 adet damıtım makinesi, 34 bin 670 adet kaçak malzeme, 3 adet tabanca, 15 fişek, 12 bin 700 kilo karışımlı akaryakıt ele geçirildi, 15 insan taciri yakalandı, 2 adet tekne motoru, 2 adet deniz botu ve çok sayıda deniz araç gereçleri ele geçirildi. Polis ekipleri ayrıca piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan kaçak malzeme ele geçirdi. Asayiş uygulamalarında 1 ay içinde ruhsatsız 48 tabanca, 56 adet av tüfeği, 36 kurusıkı tabanca, bin 272 adet fişek, 171 adet uzun namlulu silaha ait fişek, 433 adet av tüfeği kartuşu, 295 adet kurusıkı silaha ait fişek ele geçirildi. Hapis cezası bulunanların da yer aldığı 327 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.