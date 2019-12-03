Denizli’nin 45 yıllık değişimi harita oldu

BUGÜN NELER OLDU

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2010 yılında başlattığı Adres Bilgi Sistemi'ni yenileyerek hizmete sundu. Bu kapsamda 1974, 2007 ve 2015 yılında çekilen hava fotoğrafları ve uydu görüntülerini adres.denizli.bel.tr ile entegre eden Denizli Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, çalışmaya 2019 yılını da ekleyerek kentin son 45 yılda geçirdiği değişimi gözler önüne serdi. Büyükşehir'in sınırlarını kapsayacak şekilde 1/5000 ölçekli olarak yapılan harita yaklaşık 14 bin kilometrekarelik alanın yüksek çözünürlüklü hava fotoğrafları (ortofoto) kullanılarak hayata geçirildi.Uydu görüntülerinden çok daha yüksek çözünürlükte http://adres.denizli. bel.tr'de hizmete sunulan sistem Denizlililer'e birçok kolaylık sağlıyor. Yerleşim alanlarında bina envanterinin çıkartılması, şehir içi ulaşım ağı verisi, her türlü planlama, projelendirme ve konumsal uygulamalarda altlık olarak kullanılacak çalışma Büyükşehir'in ilgili birimleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda halihazır harita üretebilmelerine de imkan sunacak. Güncellenen harita ayrıca mimarlık uygulamaları, şehir planlamaları, çevre modellenmesi gibi çalışmalarda da zaman ve maliyet açısından kazanç sağlayacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın uzun uğraşları sonucunda güncellenerek kentin son 45 yılını gözler önüne seren harita geçmiş ile bugünü karşılaştırarak Denizlililer'e farklı nostaljiler de yaşatıyor. Bunun yanında Üçgen Köprülü Kavşakları, Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi, Hal Köprülü Kavşağı, Sanayi Bağlantı Köprüsü ve Bozburun Köprülü Kavşağı gibi Büyükşehir'in onlarca projesi devasa görüntüleri ile haritada dikkat çekiyor.Yenilenen sistem ile kent genelindeki adres bilgilerinin yanı sıra belediye otobüslerinin güzergah ve saatlerinden polis merkezlerine, ATM'lerden nöbetçi eczanelere kadar Denizli merkez ve tüm ilçelerdeki bir çok noktanın konumları görülebiliyor. Güncellenen 'Adres Bilgi Sistemi'nin örnek bir çalışma olduğunu belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Denizlililer'in öğrenmek istedikleri otobüs hatlarından nöbetçi eczanelere polis merkezinden ATM'lere kadar ihtiyaç olacak onlarca adrese sistem ile kolayca ulaşıyor" dedi.