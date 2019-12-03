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Denizlispor’da bayram var

Üst üste iki maç kazanan Denizlispor’da taraftarla takım kenetlendi. Olcay Şahan’la buzları eriten tribünler, M.Başakşehir maçı için organize oluyor

Giriş Tarihi: 3.12.2019
Denizlispor’da bayram var
EVINDE Çaykur Rizespor'u yendikten sonra Gaziantep deplasmanından da galibiyetle dönen Denizlispor'da yönetim futbolculara 30'ar bin lira prim vereceklerini açıkladı. Taraftarlar sosyal medyadan takıma ve teknik direktör Mehmet Özdilek'e destek mesajları yayınlarken, Medipol Başakşehir maçında tribünleri doldurmak için seferberlik ilan etti. Gaziantep maçında attığı iki golle takımını zafere taşıyan Hadi Sacko ise, "Bizim için bir galibiyete ihtiyaç vardı. Çaykur Rizespor'u da yendik, Gaziantep'i de yendik. Devamı gelecek. Benim gol atıp kazanmakta bana ayrı bir gurur verdi" ifadelerini kullandı. Sacko'ya gol asisti yapan Olcay Şahan ise taraftarlarla arasındaki buzları eritti. Taraftarlar, sosyal medyadan Olcay'a, "Artık Denizlisporlu oldun" şeklinde mesajlar yayınladı.
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Denizlispor’da bayram var
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