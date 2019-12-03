Denizlispor’da bayram var

BUGÜN NELER OLDU

Çaykur Rizespor'u yendikten sonra Gaziantep deplasmanından da galibiyetle dönen Denizlispor'da yönetim futbolculara 30'ar bin lira prim vereceklerini açıkladı. Taraftarlar sosyal medyadan takıma ve teknik direktör Mehmet Özdilek'e destek mesajları yayınlarken, Medipol Başakşehir maçında tribünleri doldurmak için seferberlik ilan etti. Gaziantep maçında attığı iki golle takımını zafere taşıyan Hadi Sacko ise,ifadelerini kullandı. Sacko'ya gol asisti yapan Olcay Şahan ise taraftarlarla arasındaki buzları eritti. Taraftarlar, sosyal medyadan Olcay'a,şeklinde mesajlar yayınladı.