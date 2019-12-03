Genç girişimci iki ödül birden aldı

BUGÜN NELER OLDU

mimar Selin KüçükŞahin, henüz lisedeykenfizik dersiiçin hazırladığıkaranlıkta okunabilenkitap, güneşenerjisiyle çalışansensörlü perde gibidikkat çeken dönemödevi projelerineimza attı. SelinKüçük Şahin, yenilikçi proje merakınıiş yaşamında büyük bir başarıya dönüştürmeyibaşardı. Girişimci Mimar SelinKüçük Şahin, Yaşar Üniversitesi BilgiTeknolojileri ve Transfer Ofisi MinervaKuluçka Merkezi'nde ekibiyle hayatageçirdiği "Ergo-Field:Arazi ÇalışmalarındaKullanılan Ölçüm veLazer Tarama CihazlarınaEntegre OlabilenErgonomik veElektronik TabletKılıfı" isimli tescillibuluşu ile 4. İstanbulUluslararası BuluşFuarı ISIF'19'da hem'En İyi Ulusal BuluşÖdülü' hem de altın madalyayı kazandı.Çocukluğundan bu yana ilgi duyduğualanlarda araştırma yapmayı ve fikirüretmeyi benimsediğini anlatan Şahin,iki ödül birden kazanmanın gururunuyaşadıklarını söyledi.