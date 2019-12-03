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Genç girişimci iki ödül birden aldı

Giriş Tarihi: 3.12.2019
Genç girişimci iki ödül birden aldı
GIRIŞIMCI mimar Selin Küçük Şahin, henüz lisedeyken fizik dersi için hazırladığı karanlıkta okunabilen kitap, güneş enerjisiyle çalışan sensörlü perde gibi dikkat çeken dönem ödevi projelerine imza attı. Selin Küçük Şahin, yenilikçi proje merakını iş yaşamında büyük bir başarıya dönüştürmeyi başardı. Girişimci Mimar Selin Küçük Şahin, Yaşar Üniversitesi Bilgi Teknolojileri ve Transfer Ofisi Minerva Kuluçka Merkezi'nde ekibiyle hayata geçirdiği "Ergo-Field: Arazi Çalışmalarında Kullanılan Ölçüm ve Lazer Tarama Cihazlarına Entegre Olabilen Ergonomik ve Elektronik Tablet Kılıfı" isimli tescilli buluşu ile 4. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı ISIF'19'da hem 'En İyi Ulusal Buluş Ödülü' hem de altın madalyayı kazandı. Çocukluğundan bu yana ilgi duyduğu alanlarda araştırma yapmayı ve fikir üretmeyi benimsediğini anlatan Şahin, iki ödül birden kazanmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.
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Genç girişimci iki ödül birden aldı
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