Genç girişimci iki ödül birden aldı

GIRIŞIMCI
mimar Selin Küçük
Şahin, henüz lisedeyken
fizik dersi
için hazırladığı
karanlıkta okunabilen
kitap, güneş
enerjisiyle çalışan
sensörlü perde gibi
dikkat çeken dönem
ödevi projelerine
imza attı. Selin
Küçük Şahin, yenilikçi proje merakını
iş yaşamında büyük bir başarıya dönüştürmeyi
başardı. Girişimci Mimar Selin
Küçük Şahin, Yaşar Üniversitesi Bilgi
Teknolojileri ve Transfer Ofisi Minerva
Kuluçka Merkezi'nde ekibiyle hayata
geçirdiği "Ergo-Field:
Arazi Çalışmalarında
Kullanılan Ölçüm ve
Lazer Tarama Cihazlarına
Entegre Olabilen
Ergonomik ve
Elektronik Tablet
Kılıfı" isimli tescilli
buluşu ile 4. İstanbul
Uluslararası Buluş
Fuarı ISIF'19'da hem
'En İyi Ulusal Buluş
Ödülü' hem de altın madalyayı kazandı.
Çocukluğundan bu yana ilgi duyduğu
alanlarda araştırma yapmayı ve fikir
üretmeyi benimsediğini anlatan Şahin,
iki ödül birden kazanmanın gururunu
yaşadıklarını söyledi.