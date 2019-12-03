Göztepe kupa için İstanbul’da

BUGÜN NELER OLDU

Lig'de son 4 maçta mağlubiyeti bulunmayan Göztepe, bu müsabakalarda 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Türkiye Kupası'nda Yozgatspor 1959 ve Sivas Belediyespor'u 3-0'lık skorlarla geçen sarı-kırmızılı ekip, 5. turda Fatih Karagümrük'le mücadele edecek.İlk maçta rakibi karşısında avantajlı bir skor elde etmek isteyen Göztepe, Fatih Karagümrük'le rövanş karşılaşmasında 18 Aralık Çarşamba günü karşılaşacak. Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, geçen sezon Hatayspor'un başında kupada Süper Lig ekipleri Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir'i saf dışı bırakmış, çeyrek finalde İstanbul'da 2-0 yenildiği Galatasaray'ı Hatay'da 4-2 yenmesine rağmen yarı final vizesi alamamıştı. Bu arada Andre Poko ile genç oyuncular Kerem Atakan Kesgin ve Yusuf Talum'un sakatlıklarının bulunduğu Göztepe'de, TFF 1. Lig temsimcisi Fatih Karagümrük karşısında fazla süre almayan oyuncuların forma giymesi bekleniyor.