Kafelere Braille alfabesiyle menü hazırladı

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Torbalı Rehberlik Araştırma Merkezi'nde öğretmenlik yapan, görme engelli İdris Ekinci, kendisi gibi görme engelli bireylerin günlük yaşamını kolaylaştırmak amacıyla proje hazırladı. Görme engellilerin 'özgür bireyler' olarak sosyal yaşamın her evresinde daha aktif olabilmesi için Torbalı Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle birlikte atölyelerde Braille alfabesiyle kafe ve restoranlara menü hazırlayan Ekinci, projesiyle takdir topladı. Proje kapsamında 12 işletmenin menüleri, elektronik ortamda Braille alfabesiyle hazırlanarak, kabartma baskı ile basıldı ve işletme sahiplerine verildi. Engelsiz Bilişim Platformu tarafından 'Sosyal Sorumluluk Ödülü' verilen proje, hem öğrencilerin engelli bireylere empati duygusu geliştirmesini hem de görme engellilerin gittikleri yerlerde kendi seçimlerini daha rahat yapabilmelerini sağladı. Gittiği kafe ve restoranlarda kendisinin de zorlanması üzerine bu projeyi hayata geçirmeye karar verdiğini belirten İdris Ekinci, "Bu projeye öğrencileri de ortak ederek, gerçek bir sorunu çözüme ulaştırdık" dedi.