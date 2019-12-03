Manisalı Sefa engel tanımıyor

BUGÜN NELER OLDU

Manisalı yüzde 98 engelli olan 24 yaşındaki milli yüzücü ve yazar Sefa Yurtkölesi, sporda ve sosyal yaşamda başarılarıyla isminden söz ettiriyor. Yüz bin kişide bir görülen Trombositopeni-Radius Yokluğu (TAR) Sendromlu olarak dünyaya gelen ve kemik eksikliği nedeniyle kol ve bacaklarını büyük ölçüde kullanamayan Sefa Yurtkölesi, doğumundan sonra hastanede 5 yıl tedavi gördü. Elleri yerine ayaklarını kullanan Yurtkölesi, ailesinin, öğretmeninin ve arkadaşlarının desteğiyle ilkokulda sınıfının en başarılı öğrencilerinden biri oldu. Ayaklarıyla tuttuğu kalemiyle sınıfında okuma yazmayı ilk öğrenen öğrenci olduğunu belirten Yurtkölesi'nin hayatı, lise yıllarında beden eğitimi öğretmeninin kendisini yüzmeyle tanıştırmasıyla değişti.İlk başlarda girmeye korktuğu havuza giderek alışan Yurtkölesi, bedensel engelli milli takım antrenörlerinin dikkatini çekerek milli takıma seçildi. Bugüne kadar katıldığı şampiyonalarda 10 kez Türkiye şampiyonluğu, 3 kez Türkiye ikinciliği, bir de Türkiye üçüncülüğü elde eden Yurtkölesi, sporcu kimliğinin yanı sıra "motivasyon konuşmacısı" olarak da çeşitli organizasyonlarda yer alıyor. Yurtkölesi, "Hayatın Sefası" ismini taşıyacak ve hayat hikayesini anlattığı kitabını da çıkarmaya hazırlanıyor. Sefa Yurtkölesi, ailesinin desteğiyle hastalığını kabullendiğini dile getirdi. Sosyal aktivitelerin yaşama tutunmasına büyük katkısı olduğunu dile getiren Yurtkölesi, "Yüzde 98 engeli olan bir insan bunları başarabiliyorsa diğer engelli kardeşlerimiz ve sağlıklı insanlar neleri başaramaz bunu gösteriyorum. Kısa vadede yüzmedeki başarılarımı arttırmak ülkem adına uluslararası dereceler elde etmek istiyorum. Daha sonra 'motivasyon konuşmacısı' olarak katıldığım konferanslarda kendimi Türkiye'deki 80 milyon insanımıza tanıtmak istiyorum" dedi.