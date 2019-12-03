Menemenspor yenilmiyor

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'de zorlu Bolu deplasmanında 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrılan Ekol Göz Menemenspor yenilmezlik serisini 7 maça taşıdı. Sarı-lacivertliler geride kalan 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.Hüseyin Çolak bu sezon ilk golünü atarken, oyuna sonradan giren Ali Özgün de ekibini puan getiren golü kaydetti. İzmir ekibinin genç teknik patronu Cenk Laleci, "Adım adım hedefimize ilerliyoruz. Eksiklerimize rağmen arkadaşlarımız güçlü rakibimiz önünde çok iyi mücadele etti. Bolu maçı geride kaldı, artık tek düşüncemiz Keçiörengücü karşılaşması" dedi.