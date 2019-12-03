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yenilmiyor

Giriş Tarihi: 3.12.2019
TFF 1. Lig'de zorlu Bolu deplasmanında 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrılan Ekol Göz Menemenspor yenilmezlik serisini 7 maça taşıdı. Sarı-lacivertliler geride kalan 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Sarılacivertli ekibin Bolu'da forvet oyuncuları takımı sırtladı. Hüseyin Çolak bu sezon ilk golünü atarken, oyuna sonradan giren Ali Özgün de ekibini puan getiren golü kaydetti. İzmir ekibinin genç teknik patronu Cenk Laleci, "Adım adım hedefimize ilerliyoruz. Eksiklerimize rağmen arkadaşlarımız güçlü rakibimiz önünde çok iyi mücadele etti. Bolu maçı geride kaldı, artık tek düşüncemiz Keçiörengücü karşılaşması" dedi.
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Menemenspor yenilmiyor
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