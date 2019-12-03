Mübadele ile boşaltılan Sazak, turist çekecek

BUGÜN NELER OLDU

Karaburun ilçesine bağlı Sazak köyünde yaşayan Rumlar, 1923 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan mübadele anlaşmasıyla bölgeden ayrılıp, Sakız Adası'na yerleşti. Köy, Rumların buradan ayrılmasıyla boş kaldı. Zaman içinde define avcılarınca talan edilen köyden geri, yıkık dökük tarihi kalıntılar kaldı. Bugün terk edilmiş ve hüzünlü görüntüsü ile dikkat çeken, sadece bazı sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapan Karaburun'a yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Sazak köyü, İzmir 1 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü tarafından bir süre önce 'kentsel sit alanı' ilan edildi. 3 yıl önce, karşısına rüzgar enerji santrallerinin (RES) kurulmasıyla yola kavuşan, hayatın olmadığı, dar sokaklarında, birbirine yakın yapılmış 80 kadar yıkık evin yer aldığı köyde bir de şapel bulunuyor.Sazak'tan Sakız Adası'na ve Yunanistan'ın farklı kentlerine göç edenlerin torunlarının yaz aylarında köyü ziyaret ettiğini belirten Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, "Ulaşımı çok zor olan Fethiye'deki Kayaköy'ü her yıl on binlerce turist ziyaret ediyorsa, Sazak'ımız neden yerli ve yabancı turistleri ağırlamasın?" dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından yapılacak koruma planı ve restorasyon çalışmaları sonrasında, yoğun bir tanıtım faaliyetine başlamamız gerekiyor. Karaburun Belediyesi olarak Sazak'ın kültürel mirasının tanıtılması için tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız" diye konuştu.