Pazarcılar arasında kavga: 1 kişi öldü

BUGÜN NELER OLDU

Yunusemre ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'ndeki Pazartesi Pazarı'nda tezgah açan evli ve 3 çocuk babası Erhan Kaya (43), dün sabah kahvaltı yapmak için İzmir Caddesi'ndeki bir pastaneye gitti. Pastane önünde aralarında husumet bulunan, kendisi gibi pazarcılık yapan 21 yaşındaki F.S. ile karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Gerginliğin büyümesi üzerine tartışma sırasında kavgaya dönüştü. F.S., belinden çıkardığı tabancayı Kaya'ya doğrultup, 3 kez ateşledi. Kaya, ensesine isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, F.S. olay yerinden kaçtı.Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekibi, Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaya'nın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Elinde suç aleti tabancayla kaçan F.S. ise tesadüfen caddeden geçen trafik polisleri tarafından fark edilip, olay yerine yaklaşık 100 metre mesafede yakalandı.