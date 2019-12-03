Pınar Karşıyaka’nın şampiyonluk yürüyüşü

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NG Basketbol Süper Ligi'nde takıma şampiyonluk dahil 3 kupa kazandıran Ufuk Sarıca yuvaya döner dönmez 3 yıl sonra yine eski başarılı günlerini yakalayan Pınar Karşıyaka, evinde Fenerbahçe Beko'yu da 68-57'lik skorla çok rahat geçerken taraftarına yine şampiyonluk şarkıları söyletmeye başladı.Fenerbahçe'yi taraftarının oluşturduğu müthiş atmosferle 68-57 yenerek liderliğini sürdüren Pınar Karşıyaka,Fenerbahçe'yi daha önce en son 2015-16 sezonunda yine Ufuk Sarıca yönetiminde yenip ardından rakibiyle 3 yılda oynadığı 6 maçı da kaybeden Kaf-Kaf, sarı-lacivertlilerin bileğini Sarıca dönünce tekrar büktü.Koç Ufuk Sarıca, karşılaşmadaki hakem yönetimine de eleştiride bulunarak, "Maçın ilk yarısında çalınan kolay düdükler vardı. Buna rağmen biz direncimizi ve inancımızı kaybetmedik, müthiş bir savunma performansı ortaya koyduk. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes gibi Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final, şampiyonluk için kurulmuş takımlara karşı zaman zaman bu direnci kaybedebilirsiniz ama biz direnci kaybetmeyen taraftaydık.ama ribauntlardaki üstünlüğümüz, artı savunmadaki direncimiz bize seviye atlatacak önemli bir galibiyet getirdi" diye konuştu.Beko, daha önce ligin normal sezonunda Obradovic öncesi 2012-13'te Galatasaray'a 66-53 yenilmişti. Fenerbahçe galibiyetiyle ligde 10 maçta 9 galibiyete ulaşarak sezon başından bu yana oturduğu liderlik koltuğunu koruyan Kaf- Kaf, Sarıca'yla rakiplerine evi Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nu da dar etti. Pınar Karşıyaka, bu sezon evinde ligde çıktığı 5, FIBA Europe Cup'ta 4 iç saha maçının tamamını kazandı.