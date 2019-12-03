Şehzadeler’in projelerine tam not

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, hayata geçirecekleri TOKİ Projesi ile Kentsel Dönüşüm çalışmaları için yerinde inceleme yapmak üzere Manisa'ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerini ağırladı. İlk olarak Başkan Çelik ile bir araya gelen bakanlık heyeti daha sonra projelerin hayata geçirileceği mahalleleri ziyaret ederek, yerinde incelemelerde bulundu. Kentsel Dönüşüm çalışmalarının yapılacağı Bayındırlık, Gediz ve Kocatepe mahallelerinde bölgeyi inceleyen heyet, bölge halkının beklentileri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Bakanlık heyeti gezdikleri Şehzadelerpark'a hayran kaldı.