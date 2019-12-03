Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Şehzadeler’in projelerine tam not

Şehzadeler’in projelerine tam not

Giriş Tarihi: 3.12.2019
Şehzadeler’in projelerine tam not
ŞEHZADELER Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, hayata geçirecekleri TOKİ Projesi ile Kentsel Dönüşüm çalışmaları için yerinde inceleme yapmak üzere Manisa'ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerini ağırladı. İlk olarak Başkan Çelik ile bir araya gelen bakanlık heyeti daha sonra projelerin hayata geçirileceği mahalleleri ziyaret ederek, yerinde incelemelerde bulundu. Kentsel Dönüşüm çalışmalarının yapılacağı Bayındırlık, Gediz ve Kocatepe mahallelerinde bölgeyi inceleyen heyet, bölge halkının beklentileri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Bakanlık heyeti gezdikleri Şehzadelerpark'a hayran kaldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şehzadeler’in projelerine tam not
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN