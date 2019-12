Anadolu’nun ilk raylarında yolculuk

BUGÜN NELER OLDU

Aydın'da üretilen sanayi ve ticari malların İzmir limanına ulaştırılması amacıyla 1866'da hizmete açılan 130 kilometre uzunluğundaki tarihi demir yolu hattında 153 yıldır tren sesi duyuluyor. Türk demir yolu serüveni, bir İngiliz şirketine verilen imtiyazla 163 yıl önce ilk demir yolu hattı olan 130 kilometrelik İzmir- Aydın hattının temelinin atılmasıyla başladı. Yapımı 7 Haziran 1866 tarihinde tamamlanarak hizmete giren İzmir-Aydın hattı 1935 yılında millileştirilerek Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) devredildi. Aydın yöresinde üretilen sanayi ve ticari malların İzmir limanına ulaştırılması için yaptırılan ve o dönem 130 kilometre uzunluğundaki hat günümüzde ise yolcu taşımacılığında önemli bir rol üstleniyor.TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen trenler söz konusu hatta günlük ortalama 10 bin yolcu taşırken hatta hafta içi 46, hafta sonu ise 48 sefer yapılıyor. Tarihi İzmir-Aydın demir yolu hattı güzergahında 15 durak bulunuyor. Yolcu treni Basmane-Torbalı kısmında ortalama 1 saat, Torbalı-Aydın kısmında ise ortalama 2 saatlik aralıklarla işletiliyor. İzmir Basmane'den başlayan tarihi demir yolu hattı, yolculara uygun maliyetle seyahat yapma imkanı sunuyor. Yolcular ayrıca sefer sırasında ören yerleri Ege'nin doğal güzelliklerini de görme imkanı buluyor. Trenle seyahat eden Yaşar Özyaman, İzmir'de oturduğunu ve ortalama her hafta Aydın'ın Söke ilçesine gittiğini söyledi. Bu yolculuklarda daha çok demir yolunu tercih ettiğini anlatan Özyaman, "Çok rahat, huzurlu ve ekonomik olduğu için demir yolunu tercih ediyorum. Yolculuk boyunca doğayı huzurlu bir şekilde izliyorum, çok keyifli bir yolculuk oluyor. Bunun için yıllardır treni tercih ediyorum" dedi. Abdullah Bilici de Aydın'da görev yaptığını ve her hafta yüksek lisans eğitimi için İzmir'e gidip geldiğini dile getirdi.Yolculuklarında daha çok demir yolunu tercih ettiğini vurgulayan Bilici, "Tren hem rahat hem de ekonomik oluyor. Manzarası da güzel, rahatlığından dolayı yolculuk boyunca derslerime de çalışabiliyorum, kitap okuyabiliyorum. Gerçekten çok keyifli, aynı zamanda farklı insanlarla da tanışma imkanı buluyoruz. Yolculuk 2 saat sürüyor" dedi. Demir yolunu daha güvenli ve rahat bulduğunu Zeynep Çalışkan, "Tren her açıdan daha iyi bence öncelikle güvenli, trenle yolculuk yapmayı seviyorum. Fiyatları çok uygun" dedi.