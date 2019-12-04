CHP’li vekil delege bile seçilemedi

CHP Altıeylül İlçe Başkanlığı'nın Bahçelievler Mahallesi'ndeki delege seçimlerinde, sandıktan beyaz liste önde çıktı. Başkan adaylarından M.Tugay Demiralp'in mavi listesine 66, Zekiye Uçar'ın yeşil listesine 131, Hakan Şehirli'nin beyaz listesine 227, bağımsız listeye 37 oy çıktı, 5 oy ise geçersiz sayıldı.



FOTOĞRAFINI ASTIRMIŞTI



Böylece Bahçelievler Mahallesi'ndeki 102 delege de belirlenmiş oldu. Bu sonuçla mavi listede yer alan CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, delege seçilemedi. Şahin, daha önce Burhaniye İlçe binasında kendi resmini astırmasıyla ve İstanbul'daki Suriye toplantısında konuşma yapmış gibi fotoğraf çekip paylaşmasıyla gündeme gelmişti. Şahin'in 'korsan konuşmacı' tavırları tepki çekmişti.

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