Denizli’de yüzlerce silah ele geçirildi

BUGÜN NELER OLDU

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçla Mücadele ekipleri tarafından Bozkurt ilçesinde yapıldı. İlçede yasa dışı silah satışı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçerek Süleyman V.F., Muhammet K.T. ve Sekan G. isimli 3 şahsı takibe aldı. 4 aylık takip sonrası operasyon başlatan ekipler, önceden belirlenen adreslerdeki ev ve iş yerlerine baskın yaptı.Kentte eş zamanlı yapılan baskınlarda, 94 adet tabanca, 24 adet kurusıkı tabanca, 27 adet av tüfeği, 90 adet kurusıkı tabanca namlusu, 2 bin adet 9 mm çapında mermi, 12 adet av tüfeği gövdesi ve tetik tertibatı ile 8 adet kurusıkı tabanca gövde ve üst kapak takımı ile silah namlu değişimi ve onarımında kullanılan muhtelif aletler ele geçirildi. Operasyonun ardından gözaltına alınan 3 şahıs işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen silah ve mermiler sergilenirken, görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Görenlerin ağzını açık bırakan silahlar, cephanelik gibi yorumunda bulundu. Öte yandan, jandarma Denizli'de gerçekleştirdiği operasyon ile eşine az rastlanacak çapta bir silah kaçakçılığı olayını da aydınlatmış oldu.