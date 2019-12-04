Ege’den ihracata tam gaz

BUGÜN NELER OLDU

İhracatçı Birlikleri (EİB), Kasım ayında 1 milyar 135 milyon 770 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. EİB'nin 2018 yılı Kasım ayındaki ihracatı ise; 1 milyar 192 milyon 775 bin dolar olmuştu. Kasım ayında, Ege Bölgesi'ndeki tüm iller ve serbest bölgelerden yapılan ihracat ise; 2 milyar 29 milyon 733 bin dolara ulaştı. Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Kasım ayında, yüzde 4'lük artışla 116 milyon dolarlık ihracatla EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliği arasında ihracat şampiyonu oldu. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 107 milyon dolarlık ihracat tutarıyla zirve ortağı olurken, aylık bazda 53 yıllık tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı. Yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatı 11 aylık süreçte de 800 milyon dolara yükseldi. EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Egeli ihracatçıların 2019 yılının Ocak - Kasım döneminde 209 ülke ve serbest bölgeye 20 milyar 641 milyon dolar ihracat yaptığını, 2019 yılı sonunda 23 milyar dolar dövizi ülkeye kazandıracaklarını kaydetti.