Göztepe avantajı kaptı

BUGÜN NELER OLDU

iraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçında Fatih Karagümrük'e konuk olan Göztepe, karşılaşmadan Atınç ve Yasin'in golleriyle 2-1 galip ayrıldı.55. dakikada Göztepe skoru 2-0 yaptı. Borges'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Eren Derdiyok, topuk pasıyla soldan bindiren Yasin Öztekin'i gördü. Bu futbolcu gelişine yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 63. dakikada Fatih Karagümrük farkı 1'e indirdi. Soldan çalımlarla ceza sahasına giren Mervan Çelik'in pasında, altıpas önünde topla buluşan Sosseh'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.Maç sonu Göztepeli futbolcular, İstanbul'da kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlarını selamladı. Bu arada lig ve kupada takımının başında dün 5. maçına çıkan İlhan Palut yenilmezliğini sürdürdü. Palut'lu Göz Göz, Yeni Malatya ve Fenerbahçe ile beraberabere kaldı.