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Göztepe avantajı kaptı

ekibi, Ziraat Türkiye Kupası 5’inci tur ilk maçında deplasmanda TFF 1. Lig temsilcisi Fatih Karagümrük’ü Atınç ve Yasin’in golleriyle 2-1 yenerek turu yarıladı

Giriş Tarihi: 4.12.2019
Göztepe avantajı kaptı
Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçında Fatih Karagümrük'e konuk olan Göztepe, karşılaşmadan Atınç ve Yasin'in golleriyle 2-1 galip ayrıldı. 42. dakikada Göztepe 1-0 öne geçti. Sol taraftan kazanılan serbest vuruşu kullanan Yasin Öztekin'in ortasında, ceza sahasında iyi yükselen Atınç Nukan kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı. 55. dakikada Göztepe skoru 2-0 yaptı. Borges'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Eren Derdiyok, topuk pasıyla soldan bindiren Yasin Öztekin'i gördü. Bu futbolcu gelişine yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 63. dakikada Fatih Karagümrük farkı 1'e indirdi. Soldan çalımlarla ceza sahasına giren Mervan Çelik'in pasında, altıpas önünde topla buluşan Sosseh'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2. Göztepe müsabakadan 2-1 galip aydı. Karşılaşmanın rövanşı, 18 Aralık Çarşamba günü İzmir'de oynanacak.

İSTANBUL'DA YALNIZ KALMADI
Maç sonu Göztepeli futbolcular, İstanbul'da kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlarını selamladı. Bu arada lig ve kupada takımının başında dün 5. maçına çıkan İlhan Palut yenilmezliğini sürdürdü. Palut'lu Göz Göz, Yeni Malatya ve Fenerbahçe ile beraberabere kaldı.

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Göztepe avantajı kaptı
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