Hayattaki engelleri teker teker aştılar

Kimisi doğuştan kimisi ise sonradan engelli olan bireyler, hayata karşı dimdik durarak azimleriyle alkış topluyor. Hayattan kopmak yerine dört elle yaşama tutunan engelliler, sağlıklı bireylerin cesaret edemeyeceği adrenalin dolu paraşütle atlayıp, tekvandoda başarı yakalıyor. Dansı hayatının merkezine koyan engelliler, çalışma hayatında da başarılarıyla adlarından söz ettiriyor. Dünya Engelliler Günü'nde engelli bireyler hikayeleriyle duygulandırdı.Merkezefendi'de yaşayan Saadettin-Aysel Işık çiftinin ilk çocuğu olan Hediye Işık (27), 10 yaşındayken kas hastalıklarından biri olan Friedreich ataksisi sendromuna yakalandı. Zamanla yürüme sorunu artan Işık, 18 yaşına geldiğinde, yürüme yetisini tamamen kaybederek tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Hastalığının kesin bir tedavisi olmayan Işık, eğitimi ve fizyoterapisi için Merkezefendi Belediyesi'nin Engelsiz Yaşam Akademisi'ne giderek kendi gibi engelli arkadaşlarıyla vakit geçiriyor. Tekerlekli sandalyeye mahkum olan Hediye Işık, bir süre önce Pamukkale'ye ailesi tarafından götürüldüğünde, havada gördüğü yamaç paraşütüyle uçmayı hayal etti. Daha sonra bu hayalini, Engelsiz Yaşam Akademisi'ndeki yöneticileri, Işık'ı hayaline kavuşturmak için Pamukkale'deki yamaç paraşütü pilotlarının atlayış yaptığı Dinamit tepesine götürdü. Işık, Dinamit tepesinden pilotla birlikte yamaç paraşütüyle atlayış yaparak özgürlüğe uçtu.Gaziemir ilçesinde yaşayan ve down sendromlu olarak dünyaya gelen Tolga Erdek (32), eğitim hayatını başarıyla tamamladıktan sonra iş hayatına girdi. Özel bir şirkette çalışan Erdek, spor ve sanat etkinlikleriyle de sosyal hayatın içinde yer alıyor. Erdek, Gaziemir Belediyesi'nin tekvando kursuna katılıp herkese örnek olurken, sempatik tavırlarıyla arkadaşlarının sevgisini ve başarılı performansıyla antrenörlerinin takdirini topluyor.yaşayan 21 yaşındaki down sendromlu Can Ural, uzun süredir sıkı bir iş disipliniyle günde 8 saat çalıştığı pizza dükkanında hizmet vererek takdir topluyor. Yemek siparişlerinden masa düzenine kadar tüm eksiklikleri fark edip kendiliğinden işe koyulan Can'ı, pizza dükkanı çalışanları 'Patron' diyerek çağırıyor. Tüm sıcaklığıyla pozitif enerji yayan Can, down sendromlu bireylerin toplumla kaynaşmasına örnek oluyor.yaşayan 45 yaşındaki ortopedik engelli Mehmet Arık, 6 yıl önce başladığı tekerlekli sandalye dansında dereceler elde ederek hem engellilere bakışı değiştirdi hem de aynı durumdakilere umut oldu. Doğuştan ortopedik engelli Arık,, bale sanatçısı ve dans eğitmeni Banu Dağcıoğlu Türkeli önderliğinde 6 yıl önce başlatılan Tekerlekli Sandalye Dansı Projesi'yle izleyicilerin karşına çıkmaya başladı. Ortopedik engelin, dans ve spora engel olmayacağını herkese kanıtlayan Arık, 5 kişiyle başlayan projede katılımcının 14'e ulaştığını söyledi.