İlk organ bağışı başkan Koştu’dan

BUGÜN NELER OLDU

Engelliler Günü kapsamında organ bağışına dikkat çekmek için koserler veren Kornea'nın Sesi Müzik Grubu, 111. konserini Bergama'da verdi. Bergama Kültür Merkezi'nde yapılan konserde hayatını mesleğine adayan Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sait Eğilmez ve grubu sahne aldı. 50 dakika süresince sahnede büyük Halk Ozanı Aşık Veysel'in yaşamından kesitler sunarak görmenin nedenli önemli bir haslet olduğuna dikkat çekmeye çalışıldı.Prof. Dr. Sait Eğilmez ve grubu Aşık Veysel'in göremediği için yaşamı boyunca çektiği zorlukları anlatarak organ bağışının önemine vurgu yaptılar. Dünya Engelliler Günü'nde organ bağışı üzerinde farkındalık için düzenlenen etkinlik sonunda izleyiciler organ bağışı kampanyasına da katıldılar. İlk organ bağışını Belediye Başkanı Hakan Koştu gerçekleştirdi. Ardından 49 kişi daha öldükten sonra organlarını bağışta bulundu. Başkan Koştu, "Ülkemizde organ nakli için beklerken zorlu bir yaşam mücadelesi veren binlerce insanımız var. Biz toplum olarak birbirimizin yarasını saran ve yardımlaşmayı çok seven bir milletiz. Organ bağışında da bu hassasiyeti göstermeliyiz" dedi.