Kahraman itfaiyeci yanan kadını kurtardı

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Akarcalı Mahallesi'ndeki 1095 sokakta bulunan 2 katlı evin zemin katında geçtiğimiz gece yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale etti. Bu sırada evde iki kişinin olduğu söylendi. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı itfaiye ekipleri, evin içine girdi. İtfaiye eri 2 çocuk babası Mehmet Çağlar (42), içeride Özgehan Gökçay'ın olduğunu fark etti. Bir an bile tereddüt etmeyen Çağlar, Gökçay'ı evde sıkıştığı yerden kurtardı. Özgehan Gökçay'ın baygın olduğunu farkedince de, kendi kullandığı hava solunum cihazını çıkararak, kadına taktı. Ekip arkadaşlarının yardımı ile evden çıkan Gökçay ve Çağlar, ambulans ile hastaneye sevk edildi. Burada tedaviye alınan Mehmet Çağlar, sabah taburcu edildi.15 yıllık itfaiye eri olan ve o anları, "Kim olsa aynı şeyi yapardı" diye anlatan Çağlar, arkadaşları tarafından, 'Kahraman' diye anılmaya başlandı. Mehmet Çağlar, "Yangın ihbarı adlıktan sonra hemen çıktık. Hızlı bir şekilde olay yerine vardık. Olay yerine vardığımızda yanan zemin kattaki evde bir kadın olduğu söylendi. Kapıyı kırdıktan sonra içeri girdik. Kadının yatak odasında banyo gibi bir yerde sıkıştığını fark ettik. Kadına seslendim, cevap alamayınca baygın olduğunu fark ettim. Kendi hava solunum cihazımı çıkararak, ona taktım. Evde başka birinin olmadığı da netleşince, çıktık. Bana 'Kahraman' diye seslenilmesi doğru değil. Bizim mesleğimizin gereği bu. Benim yerimde kim olsa, bütün arkadaşlarım bunu yapacaktı" diye konuştu.