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Kılıçla öldürülen kızın telefonu incelenecek

Giriş Tarihi: 4.12.2019
Kılıçla öldürülen kızın telefonu incelenecek
İZMIR'IN Bornova ilçesinde, 18 Aralık 2018'7'de kız arkadaşı Zülal Tütüncü'yü (21) kılıçla öldüren Günhan Öztürk'ün (27), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya devam edildi. Taraf avukatları, sanığın cep telefonu kayıtları hakkında oluşturulan bilirkişi raporuna itiraz etmezken Zülal Tütüncü'ye ait telefonunun içeriğine dair raporun beklenmesini talep etti. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, maktülün telefonunu incelemek üzere telefon markasının Türkiye ofisiyle iletişime geçilmesi için duruşmayı erteledi.
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Kılıçla öldürülen kızın telefonu incelenecek
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