Mezun olmadan iş teklifi alıyorlar

BUGÜN NELER OLDU

Ödemiş'teki Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yiyecek-içecek hizmetleri bölümündeki öğrenciler, eğitim ve staj dönemindeki çalışmalarından dolayı mezun olmadan iş teklifi alıyor. Yaklaşık 40 yıldır mesleki eğitim veren lise, son yıllarda turizm alanında yetiştirdiği nitelikli elemanlarla dikkati çekiyor. Teorik eğitimin dışında öğrencilere iş öncesi deneyim imkanı sunan okul, öğrencilerini imzalanan protokol kapsamında turizm dönemlerinde Aydın, Antalya ve Bodrum başta olmak üzere Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinde staj yaptırıyor.Ödemişli öğrenciler, geçen hafta Antalya'da düzenlenen "Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali"nde (Gastro Antalya) en iyi lise ekibi kategorisinde gümüş madalya almaya hak kazandı. Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Taşbaşı, söz konusu bölümde 120 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi. Türkiye ekonomisinde turizmin önemli bir paya sahip olduğunu ifade eden Taşbaşı sektöre kalifiye eleman yetiştiren bu tip okulların son dönemlerde ön plana çıkmaya başladığını aktardı. Taşbaşı, çalışmalar sonucunda yiyecek-içecek bölümündeki öğrencilerin mezun olmadan iş imkanı yakaladığını vurguladı.