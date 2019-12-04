Motosikletli polis timlerinden akrobasi şovu

BUGÜN NELER OLDU

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çeşitli şube müdürlüklerinin motosikletli timlerinde görev almak üzere, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, 5 haftalık eğitimlerini tamamladı. Eğitimleri başarıyla tamamlayan 65 polis memuruna, sertifikaları verildi. Polisler, şehitler adına yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, sertifikalarını İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın elinden aldı. Törende konuşan Aşkın, "Teşkilatımız, bu kentin çocukları okula güven içinde gidebilsinler, kadınlarımız güven içinde hissetsinler diye özveriyle çalışmaya devam edecek. Her geçen gün güzel İzmir'imiz daha güvenli hale geliyor. Önümüzdeki günlerde motor sayımızı daha da arttıracağız. Rabbim tekerinize taş değdirmesin" dedi. Öte yandan Aşkın, Bayraklı Adliyesi saldırısında şehit olan motorize şahin polis memuru Fethi Sekin'in motorunu kullandı. Töreninin ardından polisler, motosikletle akrobasi şovu yaptı.