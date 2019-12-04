Siyasi baskı ile rapor da değişti

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Gaziemir Belediyesi, Atıf Bey Mahallesindeki kapalı pazar yerinde bodrum katla üst kattaki pazar yeri arasında bağlantıyı sağlayan yangın merdivenini çöp atılıyor gerekçesi ile beton doldurarak kapattı. Elde edilen alanı da sarı çizgilerle çizerek pazar tezgahına dönüştürdü. Gaziemir Belediye Meclisinin AK Partili Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca, 18 Ekim'de İzmir itfaiyesine başvuruda bulunarak pazaryerinin yangın önlemleri açısından denetlenmesini istedi. İzmir İtfaiyesi yerinde yaptığı inceleme sonucu rapor hazırladı. Raporda Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın 'Yangın merdiveni değil' dediği merdivenlerin yangın merdiveni olduğuna dikkat çekildi. Raporda betonla doldurulan merdivenin tekrar eski haline getirilerek açılması istendi. Raporda ayrıca denetim sonrası yangın yönetmeliği bakımından tespit edilen eksikler 13 başlık altında toplandı, belediyeden bu eksikleri bir an önce tamamlaması istendi.Yaşanan şok gelişme üzerine Gaziemir Belediyesi, itfaiye yetkililerinin ruhsat onaylı projeye bakmadan karar verdiğini iddia ederek rapora itiraz etti. Bir önceki raporda belediyenin betonla doldurduğu merdivenin yangın merdiveni olduğunu ve derhal açılması gerektiğini belirten İtfaiye, Gaziemir Belediyesinin itirazı üzerine hazırladığı ikinci raporda geri adım attı.Gaziemir Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca, yaşanan şok gelişmeyi skandal olarak nitelendirdi. İzmir İtfaiyesinin bağımsız bir şekilde hazırladığı ilk raporun Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve Başkan Yardımcısı Necati Kırmaz'ın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu'ya yaptığı siyasi baskı sonucu değiştirildiğini iddia eden Atmaca; "Ben mimarım. Yangın yönetmeliğini de çok iyi biliyorum. Resmen insanların aklı ile alay ediyorlar. Pazar yerinin 2007'de yürürlüğe giren yangın yönetmeliğinden önce yapıldığını iddia edip siyasi baskı ile raporu değiştirttiler. Allah korusun otoparkta bir yangın çıksa insanların üst kata kaçacakları yer yok. Raporu değiştirtebilirsiniz ama oradaki yangın gerçeğini asla değiştiremezsiniz. O rapor belediyenin itirazı üzerine değil siyasi baskı üzerine değiştirilmiştir. Hazırlanan ikinci raporda da 'Bu merdiveni kapattın burası böyle kalacak' demiyor. 'Başka bir yerden merdiveni açacaksın' diyor. Bunu ben değil yangın yönetmeliği söylüyor" dedi.Konuyu daha önce meclis toplantılarında da gündeme getirdiklerini hatırlatan Atmaca; "O meclis toplantısında sayın başkana 'Yanlış yapıyorsunuz. Bu yangın merdivenini kapatamazsınız' dedik. Onlar da 'Bu yangın merdiveni değil' diye iddia edip bize "Bu bina 2006 da yapıldı. Yangın yönetmeliği ise 2007'de yürürlüğe girdi.' Şeklinde yanıt verdiler. Uyarılarımız dikkate alınmayınca ben de itfaiye daire başkanlığına dilekçe ile başvuruda bulunup pazar yerinin yangın önlemleri açısından denetlenmesini talep ettim. Onlar da geldiler 13 maddelik tarafsız bir rapor hazırladılar. Raporda kapatılan merdivenin yangın merdiveni olduğu ve derhal açılması gerektiği belirtiliyordu. Sayın Başkan Halil Arda ve Başkan Yardımcısı Necati Kırmaz, panik halinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu'ya giderek siyasi baskı yaptılar. Özuslu'yu da yanlış bilgilendirip raporun talepleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesini istediler. Ben Sayın Özusluyu telefonla aradığımda kendisi biraz önce Başkan Arda ve yardımcısı Necati Kırmaz'ın kendisini ziyaret ettiğini söyledi. Ben Sayın Özuslu'ya; yanlış yaptıklarını, sırf başkan yardımcısı Kırmaz'ın egosunu tatmin etmek için siyasi baskı yolu ile raporun değiştirilmek istendiğini söyledim. Kendisine 'Bu raporu değiştirtebilirsiniz ama oradaki yangın gerçeğini asla değiştiremezsiniz. İzmir'deki CHP'lileri ve itfaiye gibi nezih bir kurumu zan altında bırakıyorsunuz. Bırakın kim yanlış yaptıysa yanlışıyla kavrulsun' dediysem de Sayın Uslu, yanlışa dur demek yerine siyasi bir kararla Arda ve yardımcısı Kırmaz'a sahip çıkma yolunu tercih etti. Ardından da yeni rapor hazırlandı. Ama bu rapor belediyenin itirazı ile değil siyasi baskı ile değiştirildi. Böylece orada tezgah açan 300 pazarcı esnafı ile pazardan alış veriş yapan binlerce Gaziemirlinin can ve mal güvenliği hiçe sayıldı" diye konuştu.İzmirValiliğine de dilekçe ile başvuruda bulunup itfaiye raporunda belirtilen eksikler tamamlanana kadar pazar yerinin kapatılması yönünde talepte bulunduklarını hatırlatan Atmaca, şöyle devam etti: "Bu işin bir de engelliler boyutu var. Orası herhangi bir panik durumunda engelli vatandaşlarımızın kaçışı için de uygun fiziki koşulları taşımıyor. O merdiveni tekrar açsalar bile sorun tamamen çözülmüyor. Yol tarafında, pazar yerine çıkışı sağlayan rampaların hiçbirisi engellilerin kullanımına uygun değil. Mevcut rampalardaki eğimin yüzde 6'yı geçmemesi basamakların da bir birine eşit olması gerekirken maalesef hepsi standart dışı. Bunların hepsini üst üste koyduğumuzda maalesef belediyenin savunulacak hiçbir tarafı kalmıyor."