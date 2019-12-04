Umuda yolculuk

Göztepe,
Fenerbahçe'den 1 puan koparmayı başarırken, Yukatel Denizlispor
da Gaziantep deplasmanından 3 puanla dönerek gelecek haftalar adına umut verdiler. TFF 1. Lig'de ise Altınordu
deplasmanda, Balıkesirspor
da sahasında haftayı yenilgilerle kapatırlarken, Akhisarspor
, Ekol Göz Menemenspor
ve Altay
birer puana razı oldular. Onur Tungut
'un yönettiği 'Spor Masası
'nda Lebip Timor
ve Serhan Çifdalöz,
temsilcilerimizin 13. hafta performanslarını değerlendirdi.
GÖZTEPE ELİNDEN KAÇIRDI
ONUR TUNGUT: Göztepe, 2 kez öne geçtiği maçta Fenerbahçe'yi elinden kaçırdı. Nasıl bir maç oldu?
LEBIP TIMOR:
Kolay kolay unutulmayacak bir maç oldu. Tekrar edilen penaltı, iptal edilen Fenerbahçe golü ne kadar haklı ve yerinde ise, maç sonrası kaleci Altay ve Ersun Yanal'ın açıklamalarını da hayretle izledim.
Tekrar edilen penaltıda konuyu geçen hafta oynadıkları Malatya maçına taşıyanların ve faturayı Göztepe'ye kesmek isteyenlerin adalet anlayışlarına çok şaşırdım. İlhan Palut hocamı kutluyorum. Fenerbahçe'ye karşı 4 hücum oyuncusu ile çıkmak bu ligde her babayiğidin harcı değil.
SERHAN ÇIFDALÖZ:
Kafa kafaya bir maç oynadılar. 9 dakika uzayan maçın uzatma dakikalarında 2 net pozisyonla galibiyeti kaçıran taraf oldu. İlhan Palut hoca ile takım gerçek kimliğini buldu. Fenerbahçe defansına çok zor anlar yaşattılar. Oyun disiplinleri, takım yardımlaşmaları mükemmel idi. Hakem ile oynamayı bırakmışlar. Bu görüntüleri gelecek haftalar adına da umut verdi. Çok tartışılan penaltıda, hakemin VAR'a gitmesi hata idi.
Zira atış sırasında 6 pasa kadar çıkan Altay'ı görmeli ve anında tekrar kararı vermeliydi.
GAZİANTEP SOFRASI
TUNGUT: Yukatel Denizlispor, Gaziantep'ten 3 puanla dönüyor. Nasıl kazandılar?
TIMOR:
İlk yarıda bekleyen ve topu rakibe veren bir görüntüsü ile pozisyon bulamadılar ama rakibe de pek şans vermediler. İkinci yarı başında kendi defans hataları ile geriye düştükten sonra tam bir deplasman takımı görüntüsü ile önce skoru eşitleyip sonra da oyuna ortak oldular. Açıkçası geç gelen bir futbol aklı idi bu oyun anlayışları. Bitime 5 dakika kala galibiyet golünü de atmaları benim için sürpriz olmadı.
Zira bu takımın bunu başaracak
kalitesi ve gücü var.
ÇIFDALÖZ:
İki haftalık performansı ve galibiyeti ile kötü günleri geride bıraktıklarını söyleyebiliriz. Böyle bir deplasman galibiyetine ihtiyaçları vardı. Takım halinde iyi oynadılar. Atanı ve tutanı muhteşem bir iş çıkardı. Sacko 2 golle adını maça yazdırırken kaleci Stachowiak ta kritik anlarda yaptığı kurtarışlarla öne çıktı.
Gaziantep'in kebabı, baklavası damak çatlatır ama bu 3 puanın da tadına doyum olmaz.
ALKIŞLAR MENEMEN'E
TUNGUT: Menemenspor, başarılı çıkışını sürdürüyor. Nedir başarının sırrı?
TIMOR:
Bu başarının arkasında hiç şüphesiz bir teknik adam dokunuşu var. Cenk Laleci hocam çok mücadele eden ve oyun disiplininden hiç taviz vermeyen bir takım yaratmıştır.
Mütevazı kadrosu ile
her maçta alkış topluyorlar.
AKHİSARSPOR KAÇAMADI
TUNGUT: Akhisarspor puan dağıtmaya devam ediyor. 1 puan başarı mı?
ÇIFDALÖZ:
Bu ligde her puan çok değerli ama erken golle geriye düşüp devre biterken de 2-1 öne geçen bu kaliteli ve deneyimli kadronun Ümraniyespor maçını kazanması gerekirdi. İlk 10 dakikada 4 net fırsatı kullanamadılar. Bu takımın 2-3 maçlık bir galibiyet serisine ihtiyacı var.
BAL KES'İN BÜYÜSÜ BOZULDU
TUNGUT: Balıkesirspor, kendi evinde kaybetti. Takım düşüşe mi geçti?
TIMOR:
Sezon başındaki performanslarını arıyorlar. 4 maçtır kazanamamak takımı olumsuz etkilemiş. Hatayspor karşısında özellikle yenik duruma geçtikten sonra çok baskı yaptılar ama topu içeri atamadılar. Lig liderine kaybettiler, fazla büyütmemek gerek.
ÇIFDALÖZ: Kendi sahalarında ilk yenilgilerini aldılar. Büyü bozuldu.Yukarılara tutunma adına bence çok değerli bir 3 puan kaybettiler.
ALTAY NEREYE!
TUNGUT: Altay'da puan kayıpları devam ediyor. Neye bağlıyorsunuz bu düşüşü?
TIMOR:
Bu düşüşü birileri açıklamalı. Zirveyi hedefleyen bir takımın kendi sahasında oynadığı 7 maçta 13 puan kaybetmiş olması inanılır gibi değil. Eskişehirspor karşısında 2 puan kaybettiler diyemeyiz. Eskişehirspor'un yakaladığı ve atamadığı net pozisyonları göz önüne aldığımızda 1 puan bile çok bu oyuna.
ÇIFDALÖZ:
Kadro kalitesine hiç yakışmayan maçlar oynuyorlar. Moral olarak ta çökmüş durumdalar. 5 maçtır kazanamamış olmak takımı panikletmiş. Bu maçı kazanmış olsalardı da aynı şeyleri söyleyecektim. Maç sonunda taraftarın da sabrı taştı. İşler hiç iyi gitmiyor.
DERTLASMAN
TUNGUT: Altınordu, öne geçtiği maçı kaybetti. Kötü mü oynadılar?
TIMOR:
Öne geçtiği, bir de penaltı kaçırdığı bir maçı penaltı golü ile kaybetti Altınordu. Oyun var, pozisyon var, penaltı var ama puan yok. Deplasman kabusu hortladı adeta Ankara'da da. Deplasmanlar, dertlasman oldu Altınordu için. Zira oynadığı 7 deplasman maçında sadece 2 gol atıp 10 gol yemişler ve maç kazanamamış bir takımdan söz ediyoruz. Tehlike çanları çalıyor.
ÇIFDALÖZ:
Futbolun değişmez kuralı atamayana atarlar bir kez daha işledi. Zor atıyorlar, kolay yiyorlar. Keçiörengücü zaten evinde kaybetmiyor. Buna rağmen maçı kazanacak kadar şans yakaladı Altınordu ama bir türlü kaleyi tutturamayınca bu şok yenilgi de kaçınılmaz oldu. Ateşle oyunuyorlar, bizden söylemesi.