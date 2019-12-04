Umuda yolculuk

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe'den 1 puan koparmayı başarırken,da Gaziantep deplasmanından 3 puanla dönerek gelecek haftalar adına umut verdiler. TFF 1. Lig'de isedeplasmanda,da sahasında haftayı yenilgilerle kapatırlarken,vebirer puana razı oldular.'un yönettiği ''ndavetemsilcilerimizin 13. hafta performanslarını değerlendirdi.Kolay kolay unutulmayacak bir maç oldu. Tekrar edilen penaltı, iptal edilen Fenerbahçe golü ne kadar haklı ve yerinde ise, maç sonrası kaleci Altay veTekrar edilen penaltıda konuyu geçen hafta oynadıkları Malatya maçına taşıyanların ve faturayı Göztepe'ye kesmek isteyenlerin adalet anlayışlarına çok şaşırdım. İlhan Palut hocamı kutluyorum. Fenerbahçe'ye karşı 4 hücum oyuncusu ile çıkmak bu ligde her babayiğidin harcı değil.Kafa kafaya bir maç oynadılar. 9 dakika uzayan maçın uzatma dakikalarında 2 net pozisyonla galibiyeti kaçıran taraf oldu. İlhan Palut hoca ile takım gerçek kimliğini buldu. Fenerbahçe defansına çok zor anlar yaşattılar. Oyun disiplinleri, takım yardımlaşmaları mükemmel idi.Zira atış sırasında 6 pasa kadar çıkan Altay'ı görmeli ve anında tekrar kararı vermeliydi.İlk yarıda bekleyen ve topu rakibe veren bir görüntüsü ile pozisyon bulamadılar ama rakibe de pek şans vermediler. İkinci yarı başında kendi defans hataları ile geriye düştükten sonra tam bir deplasman takımı görüntüsü ile önce skoru eşitleyip sonra da oyuna ortak oldular.Zira bu takımın bunu başaracakkalitesi ve gücü var.İki haftalık performansı ve galibiyeti ile kötü günleri geride bıraktıklarını söyleyebiliriz. Böyle bir deplasman galibiyetine ihtiyaçları vardı.Gaziantep'in kebabı, baklavası damak çatlatır ama bu 3 puanın da tadına doyum olmaz.Bu başarının arkasında hiç şüphesiz bir teknik adam dokunuşu var.Mütevazı kadrosu ileher maçta alkış topluyorlar.Bu ligde her puan çok değerli ama erken golle geriye düşüp devre biterken de 2-1 öne geçen bu kaliteli ve deneyimli kadronun Ümraniyespor maçını kazanması gerekirdi. İlk 10 dakikada 4 net fırsatı kullanamadılar. Bu takımın 2-3 maçlık bir galibiyet serisine ihtiyacı var.Sezon başındaki performanslarını arıyorlar. 4 maçtır kazanamamak takımı olumsuz etkilemiş. Hatayspor karşısında özellikle yenik duruma geçtikten sonra çok baskı yaptılar ama topu içeri atamadılar. Lig liderine kaybettiler, fazla büyütmemek gerek.Bu düşüşü birileri açıklamalı. Zirveyi hedefleyen bir takımın kendi sahasında oynadığı 7 maçta 13 puan kaybetmiş olması inanılır gibi değil.Kadro kalitesine hiç yakışmayan maçlar oynuyorlar. Moral olarak ta çökmüş durumdalar. 5 maçtır kazanamamış olmak takımı panikletmiş. Bu maçı kazanmış olsalardı da aynı şeyleri söyleyecektim. Maç sonunda taraftarın da sabrı taştı. İşler hiç iyi gitmiyor.Öne geçtiği, bir de penaltı kaçırdığı bir maçı penaltı golü ile kaybetti Altınordu. Oyun var, pozisyon var, penaltı var ama puan yok. Deplasman kabusu hortladı adeta Ankara'da da. Deplasmanlar, dertlasman oldu Altınordu için. Zira oynadığı 7 deplasman maçında sadece 2 gol atıp 10 gol yemişler ve maç kazanamamış bir takımdan söz ediyoruz. Tehlike çanları çalıyor.Futbolun değişmez kuralı atamayana atarlar bir kez daha işledi. Zor atıyorlar, kolay yiyorlar. Keçiörengücü zaten evinde kaybetmiyor. Buna rağmen maçı kazanacak kadar şans yakaladı Altınordu ama bir türlü kaleyi tutturamayınca bu şok yenilgi de kaçınılmaz oldu. Ateşle oyunuyorlar, bizden söylemesi.