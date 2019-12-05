22 ülkeye elektrikli araç ihraç ediyor

BUGÜN NELER OLDU

Kırşehir'in köyünde doğan Tahir Öztürk, ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra ailesinin imkanlarının yetersiz olması nedeniyle okul hayatını noktaladı. Öztürk, 1983 yılında, Denizli'de elektrikçilik yapan dayısı Hüseyin Taştan'ın yanında çırak olarak işe başladı. Bir süre sonra mesleği öğrenerek sanayi sitesinde 30 metrekarelik bir elektrikçi dükkanı açan Öztürk, otomatik kumanda işine girdi. Sık sık elektrik kesintileri yaşanması nedeniyle jeneratör üretimine ilgi duymaya başlayan Öztürk, kendi jeneratörünü geliştirmek üzere Çin'e gitmeye karar verdi. Yabancı dil bilmeden yaptığı bu ziyarette arkadaşlarından yardım alan Öztürk, 2006 yılındaki bu seyahatten bambaşka ufuklarla döndü.Elektrik motorları konusunda edindiği bilgileri dükkanında denemeye başlayan Öztürk, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 2010'da açtığı elektrikli araçlar ihalesine girdi. İhaleyi kazanarak 2 adet 26 kişilik elektrikli gezi aracı yapan Öztürk, bu işten maddi açıdan zarar etmesine rağmen büyük bir deneyim ve özgüven kazandı. Yeni üretim tesisine geçerek farklı araç tasarımlarına odaklanan Öztürk, tamamı ahşaptan elektrikli gezinti aracı yapmak üzere proje geliştirdi ve hayallerine destek olması için bir KOBİ finansman kurumuna başvurdu. "Tomofil" adını verdiği projesini dinleyen yetkili kişinin kendisine gülmesi ve destek vermeyi reddetmesiyle hayal kırıklığı yaşayan Öztürk, buna rağmen vazgeçmedi. Kurduğu 10 kişilik ekiple alışveriş ve eğlence merkezleri, parklar, turistik tesisler ve hayvanat bahçeleri için elektrikli tren, tramvay ve fayton tasarlayan Öztürk, bir yandan da İngilizce kursuna devam etti. İlk ihracatını Afganistan'a yapan Öztürk, ardından ABD ve İngiltere'den gelen siparişlerle moral buldu. Halen 22 ülkeye elektrikli araç ihraç eden Öztürk'ün şirketi, geçen yıl 150 bin dolarlık ihracata imza attı.