81 yaşındaki Burhan dede hayata tutundu

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yaşayan 81 yaşındaki Burhan Sevinç, geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirince ailesi tarafından bir sağlık merkezine götürüldü. Burada yapılan muayenede doktorlar aileye Sevinç'in anjiyo olması gerektiğini belirtip yaşlı hastalar için son derece riskli olduğu gerekçesiyle tam donanımlı bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğini söyledi. Aile zaman kaybetmeden Sevinç'i Özel Denizli Tekden Hastanesi Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Bölümü'ne götürdü. Kalp krizi geçiren Sevinç'e zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde müdahale edildi ve anjio yapıldı. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Burak Tamtekin ve ekibi Sevinç'in anjiyo sonuçlarını değerlendirdi ve ameliyat kararı verdi. Yaş ve genel durum itibari ile yüksek risk grubunda olan hasta Sevinç ve yakınlarına gerekli riskler ve doğabilecek komplikasyonlar anlatıldı. ardından hasta anjiyodan tam 1 saat sonra ameliyata alındı.Dr. Tamtekin, bypass ameliyatında ileri yaş açısından risk grubunda bulunan Sevinç'in 3 damarına bypass operasyonu gerçekleştirerek eşine az rastlanır başarıda bir bypass ameliyatıyla sağlığına kavuştu. Burhan Sevinç ve ailesi, yaşadıkları korku dolu sürecin mutlu sonlanmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.