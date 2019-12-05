Akarca’dan genç hukukçulara nasihat

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Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca'yı ağırladı. DEÜ Hukuk Fakültesi'nden 1986 yılında mezun olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca'nın, 'Yargı mekanizmasına giden yol' başlıklı konferansı büyük ilgi gördü. Hukuk fakültesi mezunlarına önemli sorumluluklar düştüğünü hatırlatan Akarca, "15 Temmuz hadisesini, arkasında yatan gerçekleri iyi kavramamız gerekmektedir. Aklını kiraya verenlerden adalet beklemek mantıksızdır. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün kurumlarına sızmış ve bir istihbarat örgütü gibi çalışan, bu ülkeye aidiyeti olmayanların hain saldırısı ile karşı karşıya kaldık. Analitik düşünen aklı vicdanı hür, hakkını arayan, hukukun üstünlüğünü savunan bireyler olarak sizden çok şey bekliyoruz. Bu bilinç ile kararlı ve istikrarlı davranın" diye konuştu. DEÜ Rektörü Nükhet Hotar, Akarca'ya tşekkür etti.