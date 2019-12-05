Aralık ayında üzüm hasadı

BUGÜN NELER OLDU

Sarıgöl ilçesi, 2018 verilerine göre 121 bin 88 ton sofralık çekirdeksiz üzüm üretimiyle ilk sırada yer aldı. Sarıgöl ve yöresinde üretilen çekirdeksiz sultaniye üzümün yüzde 90'ı yurt içi ve yurt dışına ihraç ediliyor. Ürettikleri mahsulü en iyi fiyata değerlendirme gayreti içerisinde olduklarını belirten üreticiler, hava şartlarının müsait olması nedeniyle beklenen istikrarı yakaladıklarını ve aralık ayının ilk günlerinde bağlarda sofralık üzüm bulmanın mümkün olduğunu söyledi. Sarıgöl'e bağlı Bahadırlar Köyü sakinlerinden üzüm üreticisi Mustafa Keşkekoğlu, "Bahadırlar, Güneydamları gibi yüksek kesimlerde yer alan ve örtü altına alınan çekirdeksiz sultaniye üzüm bağlarında hasat edilmeyi bekleyen sofralık üzüm mevcut. Yöre insanı olarak en kaliteli bir şekilde ürün yetiştiriciliği yapmaktan büyük zevk alırız, bizim için üretilen üzüm paha biçilemez değerdir" dedi. Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen de, Sarıgöl'deki üzüm bağlarında bir taraftan hasat yapılırken diğer taraftan da budama çalışmalarının başlatıldığını ifade etti.