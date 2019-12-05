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Balığın dilinde yetişen parazitler şaşırtıyor

Giriş Tarihi: 5.12.2019
Balığın dilinde yetişen parazitler şaşırtıyor
HALK arasında 'kene' ya da 'bit' olarak da adlandırılan, boyları 2 milimetre iken balıkların dillerine yapışıp kanı emerek büyüyen, 'İsopoda' ailesine mensup parazit türleri, görenleri şaşırtıyor. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haşmet Çağırgan, hamam böceğini andıran bu tür parazitlere balıkların ağızlarında sık sık karşılaşıldığını belirterek, "Bu tür parazitlere bizler de balıkçılar da yabancı değil. Hem yüzey, hem de dip balıklarında sıklıkla karşılaştığımız bir durum. Larva halindeyken yapıştıkları dillere kancalarını geçirirler ve dildeki kanı emerek hayatta kalırlar. Kimisi 3- 4 santimetrelik boya ulaşır. İnsan sağlığı açısından herhangi bir olumsuz durum oluşturmazlar. Zaten balıkçılar, bunlara artık alıştıklarından, hemen bir pense ya bıçak gibi aletle paraziti çıkarırlar ve işlerine devam ederler" dedi.
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Balığın dilinde yetişen parazitler şaşırtıyor
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