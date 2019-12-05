‘Depreme karşı önlem almalıyız’

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, birinci derece deprem bölgesi olan İzmir için önemli açıklamalar yaptı. Ülkemizde deprem olunca konunun güncellendiğini, bir süre sonra deprem gerçeğinin unutulduğunu kaydeden Nasır, yerleşimin çoğunlukla kent merkezinde olduğu İzmir için olası bir depremin büyük oranda can ve mal kaybına yol açabileceği uyarısında bulundu. İzmir'de doğrudan kent merkezinden geçen ve 7 şiddetinde deprem üretebilecek potansiyelde 17 fay bulunduğunu belirten Nasır, kentin deprem riskinin en yüksek bölgeler arasında yer aldığını söyledi."Deprem riskiyle yaşadığımızı unutmayalım, önlem için geç kalmayalım" diyen Nasır, "İzmir'in nüfusunun 3 milyon olduğu 1998 yılında, Birleşmiş Milletlerin başlattığı RADIUS (Kentsel Alanların Deprem Felaketlerine karşı incelenmesi için Risk Değerlendirme Araçları) projesinde dünyada 9 kentten biri olarak seçilen İzmir için hazırlanan deprem master planının 1999 yılındaki raporuna göre olası bir deprem senaryosunda 1 milyon 400 bin kişinin evsiz kalacağı belirtiliyor" diye konuştu. Şu an nüfusu yaklaşık 4.5 milyon olan İzmir'de bu rakamların güncellenmesi halinde ortaya çıkacak senaryonun tahminlerin bile üzerinde korkutucu rakamlar doğuracağına dikkat çeken Necip Nasır, "İzmir, 1999'da dünyada 9 kentten biri ve Türkiye'de ilk deprem master planı yapılmış il olmasına rağmen geçen 20 yılda yöneticileri tarafından geleceğini planlamamış bir şehir durumundadır. Büyükşehir imar yönetmeliği olmayan İzmir'de olası bir depremde oluşacak sonuçları düşünmek bile istemiyorum" dedi.AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, yüzde 65'i kaçak ve gecekondulardan oluşan, geri kalan yüzde 35'in yarıya yakını deprem yönetmeliğine uygun olmayan yapılardan oluşan İzmir'de sağlıklı konut oranının sadece yüzde 20 olduğunu dile getirdi. Nasır, "Mevcut yapılarda yaklaşık yüzde 20 oranında sağlıklı konuta sahip olan birinci derece deprem bölgesi üzerinde yer alan İzmir'in büyük oranda kentsel dönüşümle yenilenmesi gerekiyor. Aslında deprem öldürmez, öldüren plansızlık ve mühendislik denetiminden yoksun kontrolsüz yapılmış yapılardır. Büyükşehir, 'İzmir'e toz kondurmuyoruz' diyerek elde çöp torbası, sadece yüzde 20 sağlıklı konuta sahip, yıkık dökük çarpık kentleşmenin olduğu, alt yapısı tamamlanmamış sokaklarda dolaşarak zaman kaybedeceğine o işi görevleri gereği temizlik işleri personelleri yapmalıdır. Yetkililer acil şekilde İzmir'in planlarını tamamlayarak, sosyal donatı alanları ile ada bazlı çözümler üretip, şehrin yapı stokunu acil şekilde kentsel dönüşüm ile yenileme çalışmalarını başlatmalıdırlar. Yapılacak çalışmalarda hükümeti ilgilendiren konularda biz iktidar milletvekilleri olarak üzerimize düşen desteği vermeye hazırız" dedi.