Ege’ye sezonun ilk karı yağdı

BUGÜN NELER OLDU

normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte soğuklar kendini hissettirdi. Kuzey Ege'ye yılın ilk karı düştü. Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kaz Dağları'nın Hanlar mevkisinde kar yağdı. Yağışla birlikte Kaz Dağları'nın bazı bölümleri beyaza bürünürken, Karayolları ekipleri Edremit'i, Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlayan karayolunda ortaya çıkabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekledi. Dün akşam saatlerine kadar devam eden kar yağışı nedeniyle sürücüler, ekipler tarafından dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Manisa'nın Demirci ilçesinde dün sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. İlçenin yüksek kesimlerine de öğle saatlerinde mevsimin ilk karı yağdı. 1470 rakımlı Akçakertik ve Türkmen Tepe mevkilerinde etkisini artıran kar sonucu, yüksek kesimlerde kısa sürede bembeyaz bir görüntü oluştu. Başalan mevkisinde, kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri, Demirci-Simav kara yolunda kar küreme araçları ile yol temizleme çalışması yaptı. Kar yağışının keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar da bin 470 rakımlı Akçakertik mevkisine çıkarak fotoğraf çekti.