Estetik yaptırdı sağlığı bozuldu

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İzmir'in Konak ilçesinde özel bir şirkette çalışan Arzu Bektaş, 2010'da, 27 yaşındayken, burnunun güzel görünmediği düşüncesiyle Bornova'daki özel bir hastaneye başvurdu. Aynı hafta içinde ameliyat edildiğini dile getiren Bektaş, 6 ay sonra burnunda ödem oluştuğu için bir kez daha operasyon geçirdiğini dile getirdi. Son olarak bu yılın mart ayında olmak üzere beşinci kez ameliyat olduğunu aktaran Bektaş, sorunlarının giderilmemesi üzerine başvurduğu başka doktorun ise kendisine burnundaki kıkırdak dokunun azaldığını, bir kez daha ameliyat olmasının riskli olacağını belirttiğini söyledi.Bektaş, ameliyat kararı aldığı için pişman olduğunu belirterek, "Ameliyat olmaya korktuğum halde güzel bir buruna sahip olmak için böyle bir karar almıştım. 'Sanatçı Petek Dinçöz'ün burnundan istiyorum' dedim. Doktorum da bana daha güzelini yapacağını söyledi ve garantisini verdi. İlk ameliyattan sonra burnumda belli aralıklarla ödem, yamukluk gibi sorunlar oluştu" dedi. Geçirdiği ameliyatların evlilik ve iş hayatını olumsuz etkilediğini, bu süreçte sosyal yaşamdan uzaklaştığını aktaran Bektaş, "Rahat şekilde nefes almayı çok özledim. Keşke hiç ameliyat olmasaydım. Başka doktora başvurduğumda geçirdiğim ameliyatlar sonucu burnumdaki kıkırdak doku azaldığı için ameliyat olmamamı önerdi. Nefes alamamamın ileride benim için daha çok sıkıntı yaratabileceğini söyledi. Artık ameliyat olmaya korkuyorum" diye konuştu. Avukat Edhem Solak ise, "Estetik ameliyatlarının sonucu garanti edilen bir sözleşme kapsamında olduğunu, kendisine nefes almasında ciddi bir şekilde sorun olduğunu belirterek İzmir 5. Tüketici Mahkemesi'ne hem hekim hem de özel hastane hakkında 200 bin liralık tazminat davası açtık" diye konuştu.