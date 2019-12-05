Gelecek için yarıştılar

BUGÜN NELER OLDU

Başarı Eğitim Vakfı'nın yürüttüğü GençBizzLiselerarası Girişimcilik Programı kapsamında İzmir Kalkınma Ajansı ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen beşinci inovasyon kampı, İzmir Bilimpark ortaklığı ve İzmir Ekonomi Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti. "Sıfır Atık" teması ile gerçekleşen kampta meslek liselerinden öğrenciler iki gün boyunca deniz kirliliğine çözüm önerileri sunan girişimleriyle jüri karşısına çıktı. Kampta yosun, balık ağları ve plastik kaynaklığı deniz kirliliğini önleyecek çözümler üretip ilgili iş fikirleri oluşturan öğrenci takımlarına ödül verildi.