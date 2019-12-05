İzmir futbol kenti

BUGÜN NELER OLDU

ıllarca Ege kulüplerinde çalışan Suat Kaya, İzmir'e övgüler yağdırdı. Galatasaray ve A Milli Takım'ın unutulmaz oyuncularından teknik direktör Suat Kaya, İzmir ve Türk futboluyla ilgili değerlendirmeler yaptı. İşte 53 yaşındaki teknik adamın açıklamaları:Bucaspor'da 15 maç kazandım ve Türkiye Kupası'nda son 16 Turu'na kadar çıkıp Beşiktaş'a elendik. Menemenspor'da ise 3 sene çalıştım. İlk 2 yıl 2. olduk, hep direkten döndük. Son senemizde ise şampiyon olduk. Başkan, oyuncu gurubu herkes iyi mücadele etti."G.SARAY transferde iyi hamle yaptı ama birçok oyuncunun uyum sorunu oldu. Uyum sağlayan futbolcu sayısı az olunca düşüş başladı.Falcao transferi sorun oldu. Şu an onu beklemekten başka çare yok. İyileşip oynayacaktır. G.Saray her zaman şampiyonluk potasının içinde olacaktır.""EURO 2020'ye katıldığımız için çok mutluyum. A Milli Takımı ve teknik direktör Şenol Güneş'i tebrik ediyorum.A Milli Takım olarak daha da ileriye gideceğiz." "Süper Lig'de yarışta Anadolu takımlarının çok iyi işlere imza atıyor. Ligde çok keyif veren bir oyun olmasa da Anadolu haykırışı var.1. Lig ve 2. Lig'de de çekişmeli bir yarış oluyor.""GEÇEN sezon şampiyon yaptığım Menemenspor'dan ayrıldım. Dinlenmeye çekildim ve Sakaryaspor'dan teklif geldi. Çok iyi bir yönetimle 4. haftadan itibaren göreve geldim. 1 puanı 21 puan yaparak takımı düşme hattından Play-Off'a hattına getirdim. Ancak yeni gelen yönetimdedi. Ben de 'Gerekeni yapın' dedim ve gerekeni yaptılar. Sakaryaspor'dan ayrıldım. Futbolu seviyorum, futbolu özlüyorum. Futbol bizim hayatımız. Kesinlikle tembel kalamıyorum. İnsanları mutlu etmeyi ve mutlu olmayı çok seviyorum."