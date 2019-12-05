İzmir futbol kenti

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ıllarca Ege kulüplerinde çalışan Suat Kaya, İzmir'e övgüler yağdırdı. Galatasaray ve A Milli Takım'ın unutulmaz oyuncularından teknik direktör Suat Kaya, İzmir ve Türk futboluyla ilgili değerlendirmeler yaptı. İşte 53 yaşındaki teknik adamın açıklamaları: "İzmir'de son 5 senedeki karnem çok iyi. Göztepe'de kurduğum takım 2. Lig'de şampiyon oldu.
Bucaspor'da 15 maç kazandım ve Türkiye Kupası'nda son 16 Turu'na kadar çıkıp Beşiktaş'a elendik. Menemenspor'da ise 3 sene çalıştım. İlk 2 yıl 2. olduk, hep direkten döndük. Son senemizde ise şampiyon olduk. Başkan, oyuncu gurubu herkes iyi mücadele etti. İzmir tam bir futbol kenti, potansiyel çok yüksek. Göztepe'nin ve Altay'ın stadı bitiyor. Karşıyaka'nın stadyumu bittiğinde İzmir bütün Türkiye'ye ışık saçacak."
G.SARAY IÇIN ENDIŞEYE GEREK YOK, FATİH HOCA REÇETEYİ YAZMIŞTIR
"G.SARAY transferde iyi hamle yaptı ama birçok oyuncunun uyum sorunu oldu. Uyum sağlayan futbolcu sayısı az olunca düşüş başladı. Fakat Fatih Terim reçeteyi yazmıştır. Hoca aynı hoca. Terim'in hedefi ve iddiası asla değişmez. Hocanın olduğu yerde G.Saray hiçbir zaman karenin dışında kalmamıştır.
Falcao transferi sorun oldu. Şu an onu beklemekten başka çare yok. İyileşip oynayacaktır. G.Saray her zaman şampiyonluk potasının içinde olacaktır."
MİLLİLERİMIZIN, EURO 2020'DEKI GRUBUNU SEVMEDİM
"EURO 2020'ye katıldığımız için çok mutluyum. A Milli Takımı ve teknik direktör Şenol Güneş'i tebrik ediyorum. Ancak ben Avrupa Şampiyonası'ndaki grubumuzu sevmedim. İtalya, İsviçre ve Galler'le çok oynadığımız söylenemez. Açılışı İtalya ile yapacağız. Takımda güzel bir jenerasyon ve kurguyu güzel anlayan oyuncu grubumuz var. Hem tecrübeliyiz hem de futbolda agresif gençlere sahibiz.
A Milli Takım olarak daha da ileriye gideceğiz." "Süper Lig'de yarışta Anadolu takımlarının çok iyi işlere imza atıyor. Ligde çok keyif veren bir oyun olmasa da Anadolu haykırışı var. Sivasspor, Alanyaspor ve sezona iyi başlamasa da Başakşehir önemli bir çıkış yakaladı. Arkalarında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray geliyor.
1. Lig ve 2. Lig'de de çekişmeli bir yarış oluyor."
FUTBOLU ÇOK SEVİYORUM
"GEÇEN sezon şampiyon yaptığım Menemenspor'dan ayrıldım. Dinlenmeye çekildim ve Sakaryaspor'dan teklif geldi. Çok iyi bir yönetimle 4. haftadan itibaren göreve geldim. 1 puanı 21 puan yaparak takımı düşme hattından Play-Off'a hattına getirdim. Ancak yeni gelen yönetim 'Hocam beklenti fazla. Oyunsal ve puan olarak daha fazla iş yapmamız gerekiyor'
dedi. Ben de 'Gerekeni yapın' dedim ve gerekeni yaptılar. Sakaryaspor'dan ayrıldım. Futbolu seviyorum, futbolu özlüyorum. Futbol bizim hayatımız. Kesinlikle tembel kalamıyorum. İnsanları mutlu etmeyi ve mutlu olmayı çok seviyorum."