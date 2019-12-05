Kulalı Kıbrıs gazileri madalyalarını aldı

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Barış Harekatı'nda görev alan ve Manisa Kula'da ikamet eden gazileri onurlandırmak üzere KKTC tarafından gönderilen "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı", kahraman gazilere teslim edildi. Kaymakamlıkta düzenlenen törende vefat eden gazilerin madalya ve beratlarını, eşleri teslim aldı. Törende Kula Kaymakamı Kemal Duru, "Bundan 45 yıl önce, 1974 yılında Kıbrıs'taki soydaşlarımızı zulümden kurtarmak için gazilerimiz Kıbrıs'a gitmişlerdi. Büyük başarı gösterdiler, zafer kazandılar ve büyük bir millet olduğumuzu bir kez daha orada gösterdiler. Biz gazilerimizin, şehitlerimizin bu aziz vatanımız için yaptıklarını elbette hiçbir şeyle ödeyemeyiz" dedi. Kıbrıs Barış Harekatı gazilerinden olan ve Kula Muharip Gaziler Derneği Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Çürük ise 1974'ten bu yana gururla yaşadıklarını dile getirerek, kendilerini onurlandıran ve emeği geçen herkese teşekkür etti.