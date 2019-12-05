Kupada Ege derbisi zamanı

BUGÜN NELER OLDU

1. Lig ekiplerinden Altınordu ile Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Denizlispor, bugün İzmir'de Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında karşı karşıya gelecek. Tire'deki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda 16.30'da başlayacak müsabakanın bilet fiyatları VIP 100 TL, numaralı tribün 25 TL, misafir kale arkası tribünü 20 TL olarak belirlendi. 1. Lig'de son olarak deplasmanda Keçiörengücü'ne yenilerek düşme hattından kurtulma fırsatını kaçıran Altınordu'nun rakibi Denizlispor ise Süper Lig'de üst üste Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK'yı (D) mağlup ederek taraftarının yüzünü güldürmüştü.